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Vozač motora koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Gornja Gorevnica kod Čačka, uprkos naporima lekara, preminuo je od težine zadobijenih povreda.

- U Urgentno prijemno odeljenje OB Čačak u pratnji Službe Hitne pomoći dovežena je muška osoba (35) iz saobraćajne nezgode kao motociklista, bez znakova života, pored svih mera reanimacije konstatovan je smrtni ishod, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Do nezgode je došlo tokom prepodnevnih sati kada je motociklista udario otpozadi u automobil koji se kreatao ispred njega.

- Do sudara je došlo, kako se sumnja, prilikom kontakta bicikliste i putničkog automobila koji je skretao. Prema onome što smo videli, automobil je skretao na zeleno svetlo. Biciklista je potom pao na kolovoz, dok se putnički automobil zaustavio petnaestak metara dalje. Povređeni je bio u teškom, ali svesnom stanju - kaže za RINU jedan od očevidaca.