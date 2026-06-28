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Na magistralnom putu Šabac-Valjevo, u naseljenom mestu Cerovac, danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda.

Prema prvim informacijama, do udesa je došlo u neposrednoj blizini jednog poznatog restorana.

Na lice mesta hitno su upućene dežurne ekipe policije i Hitne pomoći. U saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva vozila, ali tačan uzrok nesreće nije potvrđen.

Informacija o stanju vozača i putnika, kao i o stepenu njihove eventualne ugroženosti, još uvek nema, jer je u toku zbrinjavanje i procena medicinskih službi.

Saobraćaj na ovoj deonici puta odvija se otežano, a policija na licu mesta vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode. Vozačima se savetuje dodatan oprez pri prolasku kroz ovaj deo puta.