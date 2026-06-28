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Odbegli Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović, Banjalučanin Srđan Popović i Boban Milić odgovaraće zbog ubistva škaljarca Dalibora Đurića u spuškom zatvoru 2016. godine, odlučio je Viši sud koji je potvrdio optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT) podnetu protiv te trojice pripadnika kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

"Veće Višeg suda u Podgorici je rešenjem Kvso br. 3/26, od 29. maja ove godine potvrdilo optužnicu Kt-S br. 64/25, od 3. marta ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženih: S. P., B. M. i N. K., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, optuženi S. P. i B. M. kao saizvršioci i krivično delo teško ubistvo, a optuženi N. K. krivično delo teško ubistvo pomaganjem", navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva.

Nenad Kaluđerović Foto: printscreen Instagram pg_forass

Kako se dodaje, predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici optuženi i druga nepoznata lica, sa tačno određenim ulogama i zadacima, u cilju vršenja krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenog Đurića, pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, u tadašnjem Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, 22. septembra 2016. godine.

Popović je trenutno u zatvoru zbog drugog krivičnog dela, a Milić i Kaluđerović u bekstvu, saopštili su ranije iz SDT-a.

Prepiska Kaluđerovića i Kašćelana

"Vijesti" su pre godinu objavile prepisku sa Skaj aplikcije, tokom koje je Kaluđerović prepričavao Slobodanu Kašćelanu da bi ubica Dalibora Đurića zaglavio na robiji da on nije dobro očistio pušku nakon zločina. Njih dvojica imaju intenzivnu komunikaciju na toj nekada zaštićenom telefonskom programu. Cetinjanin ubicu tada zatvorenog Đurića oslovljava sa Svat, a sa jednim od vođa kavačkog klana o tome je komunicirao 20. januara 2021. godine.

Dalibor Đurić Foto: Printscren/Youtube/Rudar 7

Iz njihovog dopisivanja proizilazi da Đurića nazivaju "Gero ćopavi", ali i da je ista osoba koja je izvršila to ubistvo likvidirala i jednog od Đuričkovića.

Banjalučanin Popović pre dva dana ponovo je osuđen na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, jer je na šetalištu u Budvi sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

Tog dana Cetinjanin pita Kotoranina "ko je Pošta" i je li on dolazio sa Kašćelanom i Radojem Zvicerom kod njega u planinu da pucaju... Kaluđerović u komunikaciji sa Kašćelanom, Zvicera naziva Munja.

"Koji Pošta", pita ga Kašćelan, nakon čega Cetinjanin objašnjava.

"Marinko Rajković, Pišta..."

Kotoranin mu piše da Pišta nije dolazio sa njima, jer je to "klošar"...

"Nisam znao ko je onaj što je vježbao", objašnjava Cetinjanin, nakon čega mu Kašćelan čestita slavu i pita da li stvarno ne zna ko je vežbao.

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen

Kaluđerović se zahvaljuje, konstatuje da je i Zviceru slava, a pita Kašćelana je li i Milanu Vujotiću. Od Kotoranina dobija odgovor da je "samo Munji" slava, a i na pitanje zna li ko je vežbao na planini i koga je taj ubio.

"Pa znaš li koga je onaj ubio što je vježbao u planinu. On je ubio Gera ćopavog i Đuričkovića", objašnjava mu Kašćelan.

Kaluđerović ga podseća da ne misli na tog ubicu, već na drugog.

Dvojica vežbala na planini

"Ma ne Svat brate, niste vi sa njim dolazili, on je dolazio sa Italijanom. Nego ti i Munja kad ste bili. Za Svata znam, pa mi smo ga spremali za zatvor, ja čistio pušku, da je nisam onako prskao - pao bi", piše Kaluđerović.

Kašćelan se tada priseća i drugog koji je vežbao na planini:

"A da to je Šilje, jedan četvrtan iz Niša. Njega smo dovodili gore".

"Toga nisam znao", konstatuje Kaluđerović.