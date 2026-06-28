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Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Damjan Gvozdenović osuđen na 10 godina zatvora jer je 23. februara 2022. godine, u Rakovici, ubio vršnjaka Aleksandra Tatalovića (21). Drugostepeni sud je naložio ponovno suđenje kao i da se produži pritvor okrivljenom Gvozdenoviću.

Kako piše u obrazloženju drugostepene presude, Viši sud u Beogradu nije jasno objasnio u presudi koje je sve povrede žrtva zadobila, kako su te povrede nastale, nije razjasnio da li su povrede direktno posledica tog događaja.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Damjan Gvozdenović se tereti za teško ubistvo. On se našao na optuženičkoj klupi zbog osnovane sumnje da je ubio Tatalovića, a prethodno je kobne noći, između 21.58 i 22.38 časova, više puta zvao Andreu S. sa kojom je bio u emotivnoj vezi, a koja je u vreme telefonskih razgovora bila u društvu ubijenog Tatalovića.

"Zgrabio sam nož i otišao u park"

Gvozdenović je tokom suđenja detaljno izneo odbranu.

- Te večeri sam pozvao Andreu, svoju bivšu devojku, sa kojom sam dugo bio u vezi, i raskinuli smo više puta. Pozvao sam je telefonom i ćutao i to sam uradio ranije u našim raskidima. Na jedan poziv, muški glas mi je preteće odgovorio: "Razbiću ti glavu ako ponovo nazoveš" - rekao je Gvozdenović tvrdeći da nije znao da je Andrea "našla dečka".

Aleksandar Tatalović Foto: Jovan Mladenović

Zatim, kako je tvrdio na sudu, dogovorio je sa čovekom koji se javio na telefon da se sastanu u parku.

- Bio sam uznemiren, bio sam pod adrenalinom, jer on govori u množini i otišao sam u kuću, mislio sam da je moj brat bio na spratu. Otišao sam u kuhinju da navlažim usta, vodu i video nož. Zgrabio sam ga i stavio u džep i otišao u park - rekao je Gvozdenović.

On je tvrdio da se setio da je izvadio nož i da su se rvali i bili na zemlji, ali onda je imao "prekid filma".

Prema navodima svedoka, Tatalovića su napali Gvozdenović i još četiri huligana koji su na licima imali maske Gavrila Principa.

Svedočenje devojke

Andrea je takođe svedočila na sudu. Ona je ispričala da ju je Gvozdenović te večeri zvao na mobilni telefon, da ju je provocirao i da je ona otišla u park zajedno sa Tatalovićem i njihovim prijateljem Urošem.

- Aleksandar je želeo da kaže Damjanu da me više ne zove i da se neću pomiriti sa njim. Želeo je da razgovaraju i reše to. Međutim, kada smo se sreli, Damjan je izašao iz svoje grupe, bio je metar ispred nas, a ja sam stala ispred Aleksandra da pokušam da sprečim sukob - rekla je ona sudu, navodeći da je Damjan tada izvukao nož.

- Dok sam se okrenula, ustala i pogledala ih, već su bili u grmlju, što je bilo korak od nas. Aleksandar je ležao na zemlji, a Damjan je bio na njemu, stajao i ubadao ga nožem. Aleksandar se borio, pokušavajući da ga odgurne, a Damjan je pao preko njega, kada smo Uroš i ja dotrčali i počeli da ih razdvajamo. Videla sam da je Damjan ubo Aleksandra dva ili tri puta. Damjanovi drugovi su takođe potrčali da se razdvoje, koji su nosili maske i kapuljače na glavi, i čula sam ih kako govore: "Uzmi nož od njega!". Kada su se razdvojili, videla sam oštar veliki kuhinjski nož sa crnom drškom, a Uroševe ruke su bile krvave, jer se posekao na dlanovima kada je pokušao da ga zgrabi - rekla je sudu, navodeći da je pozvala hitnu pomoć.

Foto: Kurir/J.M.

Andrea je rekla da je Damjan tad ustao i pobegao, a razbežali su se i njegovi drugovi. Ona je prepoznala njih trojicu i kazala je da ih oni nisu udarali, niti napali.

- Pozvala sam policiju, a Uroš Hitnu pomoć. Aleksandra smo izvukli iz žbunja na beton. Ja sam ga dozivala, lupala mu šamare da dođe sebi, držala mu glavu, pokušavali smo da ga održimo u životu - ispričala je devojka.

Ona je takođe izjavila da kada su prišli, Aleksandar je podigao ruke i rekao Damjanu da nema ništa sa sobom i da želi da reši problem kao muškarac sa muškarcem. Na pitanje u čemu je problem, odgovorila je da misli da je to Damjanova ljubomora.

Inače, Gvozdenović je bio u bekstvu nekoliko meseci i predao se u septembru 2022. godine.

Molila ga da ne ide

Drugi svedok Uroš R. je ispričao u sudu da su ga Aleksandar i Andrea to veče pokupili ispred zgrade i rekli da je neko zove sa skrivenog broja.

- Opet je zvao i dogovorili su se da se nađu iza Andreine zgrade, taj je rekao da dođu tamo. Kada smo izašli iz auta saznao sam da je to Damjan. Andrea je tada rekla da je to on i Aleksandru da ne ide, uhvatila ga je za ruku, molila ga da ne ide, ali je on bio u fazonu da ide da reši problem i samo je nastavio napred. Kada smo došli bilo je njih 7 ili 8, bili su u crnom, imali su maske - pričao je Uroš.

- Aleksandar je podigao ruke u smislu da nema ništa kod sebe, ali ne znam da li je nešto rekao. Stao je ispred Damjana i pitao "koji je problem", a Andrea je stala između njih i vikala se nekoliko sekundi. Neko ju je odgurnuo, povukao sa strane, a Damjan je tad izvadio nož i rekao, "je li ima neki problem" i ubo Aleksandra u predelu srca. Aleksandar ga je tad uhvatio rukama za ramena i obojica su pali u žbunje. Damjan je nastavio da ga ubada. Andrea je vikala i svi smo krenuli da ih razdvajamo. Njegovi drugovi su vikali: "Šta to radiš, jesi li normalan?" Neko je pokušao da odvuče Damjana i ja sam tada pokušao da mu uzmem nož, ali nisam uspeo.

Uroš kaže da je Damjana prepoznao po glasu, jer je bio u crnom i na licu imao masku kao neki kostur, a na kraju je prepoznao i Vuka Ć, kad je uhvatio Aleksandra i vikao im: "Zovite Hitnu!".