U požaru koji je izbio u stanu u Ulici Maksima Gorkog povređene su četiri osobe, prema nezvaničnim informacijama. Sumnja se da je uzrok eksplozija plinske boce, a na terenu su vatrogasci i Hitna pomoć
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Prema nezvaničnim saznanjima portala "Snaga Juga", u požaru koji je izbio u stanu u Ulici Maksima Gorkog, u Nišu, povređene su četiri osobe.
Kako se nezvanično saznaje, uzrok požara je najverovatnije eksplozija plinske boce.
Na terenu su vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.
Kurir.rs/snaga.juga
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