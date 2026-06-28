Slušaj vest

Osnovno tužilaštvo u Prokuplju pokrenulo je postupak izvođenja dokazih radnji po prijavi za krivično delo Zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica iz čl. 193 Krivičnog zakonika. Osumnjičeni su roditelji J.K. i M.K. iz Prokuplja.

Sumnja se da su oni u dužem vremenskom periodu svoju maloletu decu koristili za prosjačenje, uvodili ih krađe, te su na taj način zloupotrebili svoj položaj i zanemarili decu.

U toku je ispitivanje više prijava koje su ranije po različitim osnovama stigle u Više tužilaštvo u Prokuplju, a kako je reč o deci koja nisu odgovorna, jer imaju manje od 14 godina, predmeti su usmereni na roditelje.

Reč je o deci i majci koju stalno Prokupčani viđaju u centru grada kako prosi, a zabeleženo je više slučajeva napada od starne te dece na drugu decu i ispred šrokupačkih škola kao i u samom centru. Tako je prijavljeno i da su dvoje od te dece ukrali kutiju sa donacijama za lečenje bolesnog deteta u jednoj prodavnici u centru Prokuplja,