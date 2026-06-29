"NISMO MOGLI DA DIŠEMO, BEŽALI SMO U NOĆ" Meštani Guče o drami posle curenja amonijaka: "Budili smo komšije da spasimo ljude!"
U subotu uveče akcident u pogonu za preradu i zamrzavanje voća u Guči izazvao je hitnu reakciju nadležnih službi nakon curenja amonijaka iz hladnjače. Zbog blizine objekta naseljenom delu varošice izdato je upozorenje građanima, evakuisano je sedam osoba, a šestoro je zbrinuto u bolnici i potom pušteno na kućno lečenje.
Kakvo je trenutno stanje u Guči, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Gordana Injac - novinar Kurira.
- Ovog jutra situacija u Guči je stabilna. Prema dosadašnjim informacijama, do akcidenta je došlo zbog kvara na ventilu, koji je popustio usled povećanog pritiska u hladnjači, nakon čega je došlo do curenja amonijaka. Kvar je u međuvremenu otklonjen i stanje je trenutno pod kontrolom. Ipak, noć iza meštana bila je veoma teška. Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo da građani ostanu u svojim domovima i zatvore prozore, veliki broj stanovnika odlučio je da napusti kuće - rekla je Injac.
Meštani noć proveli van domova
Deo stanovnika Guče odlučio je da noć provede van svojih kuća, dok su komšije međusobno pomagale i upozoravale jedni druge tokom trajanja akcidenta, istakla je Injac.
- Kako navode, razlog je bila tropska noć, ali i činjenica da se miris amonijaka već osećao u njihovim domovima, zbog čega su noć proveli na obližnjim uzvišenjima. Prema informacijama iz Opšte bolnice u Čačku, nekoliko osoba zatražilo je medicinsku pomoć, njihovo opšte stanje je dobro i svi su otpušteni na kućno lečenje. Meštani kažu da su oni koji su bili budni upozoravali komšije koje su spavale i tako pomogli da se izbegnu ozbiljnije posledice - kaže ona.
Sagovornik je za Kurir televiziju dodao da su posledice, prema njegovim tvrdnjama, vidljive i u okolini:
- To se dogodilo negde oko deset do jedan posle ponoći. Čuo se jak zvuk, kao da je pukla cev. Izašao sam napolje i video oblak. Hladnjača je od moje kuće udaljena oko 50 metara i odmah sam shvatio šta se dešava. Utrčao sam unutra po suprugu. Pokušali smo da izađemo, ali nismo mogli da dišemo. Vratili smo se, stavili mokre peškire i uspeli da se udaljimo. Otišli smo nekoliko kilometara dalje dok nisu stigli policija i vatrogasci. Pogledajte travu i voće u blizini. Kod Bjelice ima i uginule ribe. Da nije bilo vatrogasaca, pitanje je šta bi se dogodilo - rekao je.
- Vatrogasci, policija i Hitna pomoć stigli su brzo i odradili posao profesionalno. Koliko smo čuli, otkazao je glavni ventil. Oblak amonijaka širio se prema centru Varošice i bilo je mnogo ljudi i dece. Budili smo komšije jer je većina spavala - za emisiju "Redakcija", objasnio je sagovornik.
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