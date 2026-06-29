Slušaj vest

Dvojica razbojnika upala su u luksuznu zlataru "FoFo" u samom centru Minhena pred Novu godinu. Kada je jedan od njih navodno u decembru 2024 godine uperio pištolj u zaposleno osoblje dok je drugi razbijao vitrine i uzimao nakit čija je vrednost procenjena na oko milion evra.

Nakon incidenta usledila je višemesečna intenzivna potraga nemačke policije, uključujući patrole i helikopterski nadzor, ali bez konkretnih rezultata. Tek kasnije trag istrage vodio je do Bugarske, gde se jedan od osumnjičenih, kako se navodi, nalazi u pritvoru zbog drugog krivičnog dela i državljanin je Srbije.

Foto: Printscreen Google Maps

Istraga se nastavlja u pravcu utvrđivanja identiteta drugog razbojnika i moguće povezanosti sa širim međunarodnim kriminalnim mrežama takozvanih "putujućih pljačkaša", a o detaljima slučaja u emisiji "Redakcija" za Kurir televiziju govorila je Jelena Prodanić, pravnik.

Istraga pljačke luksuzne zlatare u Minhenu dovela je do Bugarske i Grčke

Istraga o spektakularnoj pljački luksuzne zlatare u centru Minhena dovela je do novih saznanja o kretanju osumnjičenih i međunarodnim potragama koje su usledile nakon razbojništva. Kako je navedeno, jedan od osumnjičenih je već bio u zatvoru u Bugarskoj, dok se paralelno pojavila informacija da je za njim raspisana i poternica u Grčkoj.

- Zna se samo da je od septembra u zatvoru u Sofiji, ali nije poznato zbog kojeg krivičnog dela se tačno tamo nalazi. Nemačka je izdala evropski nalog za hapšenje, tako da se čeka procedura izručenja. Situacija postaje komplikovana jer postoji informacija da ga i Grčka potražuje zbog razbojništva, pa ostaje da se vidi koja će država prva tražiti njegovo izručenje i kako će se ceo postupak odvijati - objasnila je Jelena.

Jelena Prodanić, pravnik Foto: Kurir Televizija

Ona je dodala da je napad na zlataru izveden brzo i organizovano, ali da detalji o tačnom trajanju akcije nisu u potpunosti poznati, jer se različiti izvori ne poklapaju i oslanjaju se na snimke nadzornih kamera.

- Nemam preciznu informaciju o tome koliko je tačno trajala cela akcija od upada do bekstva, to bi se moralo analizirati kroz kamere. Nije neobično da se u ovakvim slučajevima koristi bekstvo trotinetima ili drugim sredstvima koja ne privlače pažnju kao automobil.Policija je i u ovom slučaju koristila helikoptere i više jedinica, ali su osumnjičeni uspeli da pobegnu. Postoji i mogućnost da je bila uključena treća osoba koja je pratila situaciju i dojavljivala kretanje, što bi ukazivalo na organizovanu grupu - navela je ona i dodala da bi to moglo imati značaj u pravnoj kvalifikaciji slučaja.

Govoreći o pravnim posledicama, kako je istakla, u nemačkom zakonodavstvu se razbojništvo sa upotrebom oružja tretira kao teže krivično delo, bez obzira na to da li je oružje korišćeno za pucanje ili zastrašivanje, što može značajno uticati na visinu kazne.

04:36 PALI BEZ MASKI NAKON MILIONSKE PLJAČKE! Jelena Prodanić za Kurir TV otkrila detalje potrage za Srbinom: "Sada se tri države otimaju o njega!" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs