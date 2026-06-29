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Teško ubistvo dogodilo se sinoć u stanu u višespratnici u Ulici Sejdi Sejdiu u Uroševcu, dok su zbog sumnje da su umešani u zločin uhapšeni otac i ćerka.

Muškarac F. H. (32) ubijen je iz vatrenog oružja, a policija slučaj vodi kao teško ubistvo, dok je istraga o svim okolnostima ovog događaja u toku.

Kako je saopštila policija, prijava o incidentu primljena je oko 22.50 časova, nakon što je prijavljeno da se u stanu na devetom spratu jedne stambene zgrade nalazi osoba bez znakova života. Na lice mesta odmah su upućene patrole policije, pripadnici Jedinice za brzo reagovanje, regionalni istražitelji, forenzičari, kao i državni tužilac za teška krivična dela.

- Dolaskom na mesto događaja medicinska ekipa je mogla samo da konstatuje smrt tridesetdvogodišnjeg muškarca. Tokom uviđaja uočena je prostrelna rana za koju se sumnja da je naneta iz vatrenog oružja, dok su u stanu pronađeni i oduzeti pištolj i jedna čaura, koji će biti predmet daljeg veštačenja - pišu mediji.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ubistvo se dogodilo u stanu četrdesetosmogodišnjeg M. B. U trenutku pucnjave u stanu su se nalazile njegova supruga i ćerka A. R. (24), koja je tom prilikom zadobila telesne povrede i prebačena je na lečenje u Univerzitetski klinički centar Kosova u Prištini.

Po nalogu nadležnog tužioca, M. B. je određen policijski pritvor do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, a ista mera određena je i njegovoj ćerki A. R, koja se zbog povreda i dalje nalazi na bolničkom lečenju.

Telo nastradalog muškarca upućeno je u Institut za sudsku medicinu u Prištini, gde će biti obavljena obdukcija koja bi trebalo da pruži dodatne informacije o okolnostima smrti.

- Regionalni sektor za istrage, u saradnji sa državnim tužilaštvom, nastavlja intenzivne istražne radnje kako bi se u potpunosti rasvetlile sve okolnosti ovog teškog zločina i utvrdila odgovornost svih osoba koje su učestvovale u događaju - navodi se u saopštenju tzv. kosovske policije.