Druženje u stanu se pretvorilo u žestok sukob?

Druženje u stanu se pretvorilo u žestok sukob?

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Novosađanin S. M. (28), koji se sumnjiči za pokušaj ubistva osamnaestogodišnjeg B. G. u jednom stanu višespratnice u centru Novog Sada, ostaje u pritvoru jer mu je isti produžen i može da traje do 18. septembra.

Za razliku od njega, njegovom sugrađaninu B. S. (46), koji se tereti za pomoć učiniocu posle krivičnog dela, pritvor je okončan 19. maja.

Novosadska policija je, podsećamo, uhapsila S. M. zbog sumnje da je 19. marta, u večernjim satima, tokom tuče u stanu na trećem spratu zgrade u Šafarikovoj ulici broj 9, u centru Novog Sada, pokušao da ubije B. G. iz okoline grada. Lisice su tada stavljene i B. S., koji se sumnjiči da je, nakon sukoba, uklonio predmete i tragove sa lica mesta.

Ubadanju je prethodio sukob do kojeg je došlo u stanu u kojem se nalazila grupa mladića. Navodno je osamnaestogodišnjak kaišem napao S. M., a ovaj mu je uzvratio zadavši mu nekoliko uboda nožem. U tom trenutku je dvadesetšestogodišnji S. Š. iz okoline Inđije skočio sa trećeg sprata stambene zgrade.

Videvši mladića na pločniku ispred zgrade, neko od građana je pozvao policiju i lekarsku ekipu Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koja je trojicu povređenih transportovala u Urgentni centar UKCV.

Kako su tada naveli u Službi za odnose sa javnošću UKCV, povređeni B. G., koji je zadobio dve rane u predelu grudnog koša i leve potkolenice, zadržan je na lečenju, kao i S. Š., koji je sa višestrukim traumatskim povredama u vidu fraktura, zadobijenim prilikom pada sa trećeg sprata, hirurški zbrinut na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, dok je treći povređeni S. M. primljen sa povredama glave, ruke i kolena i posle ukazane pomoći otpušten na kućno lečenje.