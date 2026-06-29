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Jeziv napad nožem dogodio se u subotu uveče koji je prijavljen nakon što je muškarac pronađen krvav na ulici u Novom Beogradu, a zatim prevezen u teškom stanju u Urgentni centar.

Prema prvim informacijama, muškarac D. M. (41), rodom iz Šapca, koji živi i radi u Beogradu, primljen je u Urgentni centar nakon što su ga prolaznici uočili oblivenog krvlju na jednoj stanici u Novom Beogradu i odmah pozvali Hitnu pomoć.

Kod D. M. je konstatovano više ubodnih rana po leđima i ramenima, utvrđeno je i da je bio u vidno alkoholisanom stanju, a lekari su odmah po prijemu obavestili i policiju.

Kako se saznaje, povređeni je u prvi mah tvrdio da je napadnut i izboden na autobuskom stajalištu, međutim policijskom istragom utvrđeno je da njegova priča ne odgovara tragovima pronađenim na licu mesta.

Brzim i efikasnim operativnim radom, policija je došla do saznanja da se napad, po svemu sudeći, dogodio u stanu u kojem D. M. boravi kao podstanar, u grupnom smeštaju namenjenom radnicima na Bežanijskoj kosi.

Sumnja se da su u stan došla dvojica muškaraca, nakon čega je jedan od njih nožem naneo više povreda D. M. Tokom uviđaja policija je u stanu pronašla tragove krvi, kao i nož za koji se sumnja da je koriščen u napadu.

Prema informacijama, sumnja se da je D. M, nakon ranjavanja, uprkos zadobijenim povredama, izašao iz stana, a potom, u vidno alkoholisanom stanju, ušao u prodavnicu gde je kupio alkoholno piće nakon čega je ušao u gradski prevoz.

Prema rečima izvora bliskog istrazi, napadnuti muškarac je poznat policiji, a iz autobusa je izašao na području Novog Beograda.

- Povređeni je odranije poznat policiji i osuđivan je, a prolaznici su ga primetili krvavog kada je izašao iz gradskog prevoza i pozvali Hitnu pomoć - naveo je izvor.

Kako se saznaje, njegovo stanje je trenutno stabilno, dok policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti napada, identifikaciji i pronalasku osumnjičenih, kao i utvrđivanju motiva krvavog obračuna.