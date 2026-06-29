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Prema informacijama iz MUP-a, policijski službenici su brzo reagovali na terenu kako bi proverili ove tvrdnje. Nakon provere, utvrđeno je da niko nije povređen tokom događaja.

Prisutni su obavestili MUP nakon što su čuli glasine da je neko video osobu sa nožem. Policija je dodatno istražila situaciju i kontaktirala zdravstvene ustanove kako bi potvrdila da niko nije primljen sa ubodnim ranama.

Sumnja se da je panika nastala širenjem priče da je nekoliko osoba izbodeno, iako nije bilo konkretnih dokaza za to.