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Prema informacijama iz MUP-a, policijski službenici su brzo reagovali na terenu kako bi proverili ove tvrdnje. Nakon provere, utvrđeno je da niko nije povređen tokom događaja.

Prisutni su obavestili MUP nakon što su čuli glasine da je neko video osobu sa nožem. Policija je dodatno istražila situaciju i kontaktirala zdravstvene ustanove kako bi potvrdila da niko nije primljen sa ubodnim ranama.

Sumnja se da je panika nastala širenjem priče da je nekoliko osoba izbodeno, iako nije bilo konkretnih dokaza za to.

Organizatori festivala Belgrade Music Week su kategorično demantovali tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama o povredama nekoliko osoba tokom festivala na Ušću. Osudili su neodgovorno širenje panike i lažnih informacija koje su mogle izazvati dodatne probleme.

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