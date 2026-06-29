Tužilaštvo pokrenulo postupak zbog sumnje na širenje dezinformacija o festivalu "Music Week".
Hronika
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU HITNO REAGOVALO! Policiji naloženo da se utvrdi ko je delio lažne objave o "Music Week-u"
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Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikovanja lica koja su na društvenim mrežama postavljala objave neistinitog sadržaja u vezi sa navodnim incidentima na festivalu "Music week".
Policiji je naloženo da utvrđi identitet osoba u cilju daljeg procesuiranja zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Izazivanje panike i nereda.
Organizatori festivala Belgrade Music Week su kategorično demantovali tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama o povredama nekoliko osoba tokom festivala na Ušću. Osudili su neodgovorno širenje panike i lažnih informacija koje su mogle izazvati dodatne probleme.
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