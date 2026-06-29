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Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na putu Leskovac-Vlasotince kod skretanja za Nomanicu.

Kako piše "Jugmedia", do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili traktor i motor.

Vozač motora je, prema nezvaničnim informacijama, zadobio teške povrede zbog kojih je hitno prevezen u urgentni centar Opšte bolnice.

Do sudara je došlo oko 21.30 sati.

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