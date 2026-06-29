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Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je drugostepenu presudu u slučaju vaspitača I. O. (28) iz Bogojeva kod Odžaka, kojom je prvostepena presuda preinačena i izrečena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.

Foto: Drustvene Mreže

Na prvostepenu presudu žalili su se i tužilaštvo i odbrana, a nakon održane sednice veća, Apelacioni sud usvojio je odluku da optuženom poveća kaznu sa 18 godina i tri meseca na 20 godina zatvora, piše Newsmax Balkans.

Podsetimo, I. O. (28) uhapšen je u maju 2023. godine zbog sumnje da je počinio šest krivičnih dela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Kako se sumnjalo, I. O. je ova krivična dela činio u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih lica, odnosno deci koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine i koja su pohađala Predškolsku ustanovu "Poletarac".

Radeći zapravo na poziciji vaspitača, umesto pedagoškog asistenta, kako je glasio njegov ugovor, I. O. je, prema svedočenju većeg broja dece, činio neprimerene radnje, govoreći im da je to "njihova mala tajna".

Kako je otkriven

Sve je otkriveno kada je jedan dečak star četiri godine prijavio roditeljima da ga je nagog fotografisao I. O. nakon čega su oni odlučili da provere o čemu se radi. Kada je psiholog potvrdio verodostojnost iskaza mališana, ovaj "vaspitač" je priveden, a ubrzo su u njegovom telefonu pronađene fotografije nage dece iz vrtića.

Klupko se, međutim odmotavalo dalje, kada su ostali roditelji razgovarali sa svojim mališanima i ubrzo je broj zlostavljanja postao dvocifren.