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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 20 časova u Sjenici, kada je vozač kvada Lambert S. (22), kako se sumnja, vozilom udario devojku (25) koja je u tom trenutku bila na trotoaru.

Nesreća se, prema nezvaničnim saznanjima, dogodila u naselju Stavalj u Sjenici, vozač se kretao Ulicom Milovana Jovanovića prema centru grada kada je izgubio kontrolu nad vozilom.

Kada je izgubio kontrolu, vozač kvada prešao je na desnu stranu, sišao sa kolovoza i na trotoaru udario u pešaka koji od siline udarca udarca pada na tlo.

Kako tvrde mediji, u saobraćajnoj nesreći teže je povređena Sena N. (25).

Devojka je zadobila je prelom ključne kosti, nije životno ugroženo, ali će biti upućena na dalje lečenje u Opštoj bolnici Užice.

Na mesto nesreće odmah su stigli pripadnici Policijske stanice Sjenica i obavili uviđaj.

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo, odakle navode da ima elemenata krivičnog dela Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Predloženo je da se Lambertu S. odredi zadržavanje do 48 sati.

Kako tvrde mediji, mladić koji je vozio kvad, Lambert S., poznat je policiji.

Prema informacijama koje navodno poseduje medij, kod njega je prošle godine pronađena određena količina marihuane, zbog čega je tada uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava.