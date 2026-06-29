HRVAT OSUĐEN ZBOG SMRTI SUBOTIČANINA U BEČU! Družili se, pili, pa se posvađali zbog politike, nožem ga izbo s leđa, a neće odgovarati za ubistvo! (foto)
Državljanin Hrvatske (57) osuđen je na 12 godina zatvora zbog smrti prijatelja Mirka Vereša (49) iz Subotice, kojeg je prošle godine usmrtio nožem u stanu u Beču, nakon žestoke svađe koja je, prema navodima iz postupka, izbila oko političkih tema vezanih za zemlje bivše Jugoslavije.
Iako je optužnica prvobitno bila zasnovana na sumnji za ubistvo, austrijski sud je optuženog proglasio krivim za krivično delo teške telesne povrede sa smrtnim ishodom. Presuda, pak, još nije pravosnažna.
Zločin se, podsetimo, dogodio krajem novembra 2025. godine u bečkom okrugu Leopoldštat, u stanu u kojem su se okupili prijatelji radi druženja. Prema navodima iz sudskog postupka, veče je proticalo u mirnoj atmosferi uz alkohol, ali je razgovor vremenom skrenuo na političke teme i ratove na prostoru bivše Jugoslavije, nakon čega je došlo do krvavog sukoba.
Svedoci su pred sudom naveli da su takve rasprave bile česte među prijateljima.
- Političke teme često su bile razlog njihovih rasprava, kad god se popije, razgovor uvek skrene na Srbiju i Hrvatsku - naveo je jedan od svedoka.
Prema navodima tužilaštva, i žrtva i osumnjičeni su u trenutku događaja bili u alkoholisanom stanju, a verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun.
- Svađali su se, a situacija je potpuno eskalirala u jednom momentu. Moj klijent je tada otišao do kuhinje, uzeo nož i ubo žrtvu - izjavio je advokat optuženog.
Kako je ranije objavljeno, Mirko Vereš je uboden s leđa. Pretpostavlja se da se u trenutku incidenta okrenuo ka izlazu iz prostorije, kada je osumnjičeni u naletu besa zgrabio nož i zadao mu više uboda.
Uprkos naporima lekara iz hitne pomoći, Vereš je još davao znake života, ali je ubrzo podlegao povredama. Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt.
U stanu je pronađen i nož za koji se sumnja da je korišćen u zločinu, a nakon zločina, upravo je osumnjičeni pozvao policiju i hitnu pomoć.
Austrijska policija je odmah po dolasku uhapsila hrvatskog državljanina i njegovu devojku, državljanku Srbije.
Ona je nakon saslušanja puštena na slobodu, jer je utvrđeno da je prisustvovala svađi, ali ne i samom činu ubadanja.
Upravo se u njenom stanu dogodio zločin, pošto su se svi zajedno tu okupili te večeri.
Tokom postupka, optuženi je priznao da je zadao smrtonosni ubod, ali je tvrdio da nije imao nameru da ubije.
- Znam da sam ubio čoveka. Samo je nešto u meni eksplodiralo. Zaista mi je žao što je mrtav. Samo sam hteo da ga povredim - izjavio je pred sudom.
Na pitanje predsedavajućeg sudije šta je očekivao da će se dogoditi kada nekoga ubode nožem u leđa, optuženi je odgovorio da je mislio da će žrtva biti samo povređena.
Porota je na kraju zaključila da nije dokazano krivično delo ubistva, već teška telesna povreda sa smrtnim ishodom, zbog čega je izrečena kazna od 12 godina zatvora. Presuda za sada nije pravosnažna.