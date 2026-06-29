Tokom postupka, optuženi je priznao da je zadao smrtonosni ubod, ali je tvrdio da nije imao nameru da ubije.

- Znam da sam ubio čoveka. Samo je nešto u meni eksplodiralo. Zaista mi je žao što je mrtav. Samo sam hteo da ga povredim - izjavio je pred sudom.

Na pitanje predsedavajućeg sudije šta je očekivao da će se dogoditi kada nekoga ubode nožem u leđa, optuženi je odgovorio da je mislio da će žrtva biti samo povređena.