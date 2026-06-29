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Prava drama odigrala se noćas, sat vremena nakon ponoći, na uglu Sarajevske i Durmitorske ulice u Beogradu, kada je bezazlena rasprava dvojice muškaraca prerasla u brutalnu tuču u kojoj je jedan od njih zadobio teške telesne povrede.

Prema prvim informacijama, B. Š. (45) i V. D. posvađali su se dok su se mimoilazili trotoarom. U jednom trenutku je B. Š, prema navodima očevidaca, upitao V. D: "Hoćeš da se biješ?", nakon čega ga je oborio na trotoar.

Prema rečima očevidaca, napadač je priklještio V. D. kolenom i počeo da ga udara pesnicama po glavi, ne prestajući ni kada je muškarac prestao da se pomera.

- Bilo je jezivo, čovek se bukvalno onesvestio od batina - ispričali su očevici ovog jezivog napada.

Nedugo zatim na lice mesta je stigao brat povređenog, N. D. (43), koji je krenuo da ga traži. Zatekao je, kako tvrdi izvor, jeziv prizor, nakon čega je nasrnuo na B. Š. i pretukao ga.

Prisutni su odmah pozvali policiju koja je izašla na lice mesta i privela N. D, dok su B. Š. i V. D. kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu. Lekari su kod B. Š. konstatovali lake telesne povrede i on je, nakon ukazane lekarske pomoći, priveden u policijsku stanicu, a potom je, zajedno sa N. D. pušten uz podnošenje krivične prijave protiv oba muškarca.

V. D. je sa druge strane, zadobio teške telesne povrede u vidu nagnječenja mozga i zadržan je na bolničkom lečenju.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do brutalnog sukoba između dvojice muškaraca.