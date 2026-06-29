Slušaj vest

Nepoznati muškarac navodno preti samoubistvom bacanjem sa dizalice u Novom Sadu.

Kako tvrde domaći mediji, u toku je prava drama na uglu ulice Patrijarha Pavla i Futoškog puta u Novom Sadu.

Muškarac čiji identitet za sada nije poznat stoji podignut na dizalici i preti samoubistvom.

Ekipe nadležnih službi su na terenu i rade na sprečavanju tragedije i obezbeđivanju prostora.

Prema prvim informacijama, policija navodno pregovara sa muškarcem, a na mesto dešavanja su i vatrogasci, koji su raširili balon, ukoliko čovek bude skočio.

Ne propustiteHronikaNOVOSAĐANINU KOJI JE IZBO MLADIĆA PRODUŽEN PRITVOR! Optužen za pokušaj ubistva, a njegov saučesnik pušten na slobodu!
lisice-hapsenje-foto-ap-avg-2014.jpg
HronikaPAO DILER U NOVOM SADU! Policija pronašla amfetamin, kokain i marihuanu, zaplenjene i digitalne vage
policija
HronikaPALI ZBOG LAŽNIH IDENTITETA! Kriminalcima sa Interpolovih poternica sređivali srpske pasoše: "Istraga tek počinje, moglo bi da bude još hapšenja"
Interpol.jpg
KulturaPremijera dokumentarnog filma Vukovar-tišina između spomenika 22. juna u KC Novi Sad
Screenshot 2025-09-09 140222.jpg