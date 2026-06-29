Nepoznati muškarac se popeo na dizalicu u Novom Sadu i preti da će skočiti. Ekipe hitnih službi rade na sprečavanju tragedije.
Hronika
DRAMA U NOVOM SADU Muškarac se popeo na vrh dizalice, preti da će skočiti! Policija i vatrogasci na licu mesta
Slušaj vest
Nepoznati muškarac navodno preti samoubistvom bacanjem sa dizalice u Novom Sadu.
Kako tvrde domaći mediji, u toku je prava drama na uglu ulice Patrijarha Pavla i Futoškog puta u Novom Sadu.
Muškarac čiji identitet za sada nije poznat stoji podignut na dizalici i preti samoubistvom.
Ekipe nadležnih službi su na terenu i rade na sprečavanju tragedije i obezbeđivanju prostora.
Prema prvim informacijama, policija navodno pregovara sa muškarcem, a na mesto dešavanja su i vatrogasci, koji su raširili balon, ukoliko čovek bude skočio.
Reaguj
Komentariši