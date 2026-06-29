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Kako Kurir saznaje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, počela su hapšenja zbog sumnje da su pojedinci širenjem lažnih informacija izazivali paniku u vezi sa muzičkim festivalom "Music Week".

Prema saznanjima Kurira, pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku, po nalogu tužilaštva uhapsili su jednu osobu, dok se u narednim satima očekuju i nova hapšenja ostalih osumnjičenih.

Među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će, kako saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti određeno zadržavanje u policijskom pritvoru do 48 sati.

Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lica izbodena noževima na pomenutom ferivalu krenule su sinoć da se šire na društvenim mrežama što je izazvalo strah i uznemirenje mahom kod omladine koja prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njivovih roditelja i prijatelja.

Podsetimo, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je jutros policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikovanja osoba koje su na društvenim mrežama objavljivale neistinite informacije o navodnim incidentima na festivalu "Music Week".

Policiji je naloženo da utvrdi identitet svih osoba koje su učestvovale u širenju spornih objava, kako bi protiv njih bilo pokrenuto dalje procesuiranje zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika.

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