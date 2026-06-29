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Međunarodne istrage o švercu narkotika sve jasnije ukazuju da je balkanski kartel u prethodnim godinama značajno učvrstio svoju poziciju na narko-tržištu Belgije, posebno u luci Antverpen, jednoj od najvažnijih ulaznih tačaka kokaina u Evropu. Kao jedan od ključnih ljudi te mreže, prema navodima istražitelja, pominje se i Kristijan Kiki Aslanović (45), državljanin Srbije koji je 10. juna likvidiran u Barseloni.

1/6 Vidi galeriju Uviđaj nakon ubistva u Barseloni 10. juna Foto: Printscreen/elperiodico.com

Aslanović je ubijen hicem u potiljak u Ulici Balmes, nakon što ga je napadač tri dana pratio po gradu, da bi ga sačekao ispred teretane i potom ga bez milosti izrešetao. Istražitelji su kasnije utvrdili da je Aslanović bio na poternici Belgije zbog sumnje u organizovani šverc kokaina.

Prema podacima iz belgijskih pravosudnih organa, Aslanović je godinama bio pod lupom istražnih organa.

- Aslanović je 2017. godine u Antverpenu osuđen na šest godina zatvora zbog šverca kokaina kroz belgijsku luku - navode belgijski mediji.

- Za Kristijanom Kikijem Aslanovićem bila je raspisana evropska poternica. On je označen kao visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela - navodi se u belgijskim policijskim dokumentima.

Istražitelji su ga dovodili u vezu sa logističkom kontrolom kokaina u luci Antverpen, gde je, kako se sumnja, bio zadužen za "izvlačenje pošiljki" iz kontejnera pre carinskih kontrola i njihovu distribuciju dalje u evropsku mrežu.

- Bio je spona između naručilaca droge i ljudi u samoj luci koji su omogućavali neometan prolaz kontejnera - navodi izvor blizak istrazi.

Inače, luka Antverpen, jedna od najvećih u Evropi, već godinama je ključna tačka ulaska kokaina iz Južne Amerike. Istražitelji upozoravaju da je upravo ta infrastruktura omogućila jačanje međunarodnih narko-klanova, među kojima značajnu ulogu imaju i kriminalne grupe sa Balkana.

- Ogromne količine kokaina stižu u Evropu preko luke Antverpen, jedne od najvećih i najprometnijih luka na kontinentu. Upravo taj logistički centar postao je ključna tačka za delovanje međunarodnih narko-kartela, među kojima važnu ulogu imaju i balkanske kriminalne organizacije - podaci su belgijskih pravosudnih organa.

Foto: Profimedia / BORIS ROESSLER/ AFP

Nadležni su ranije već upozorili da Belgija rizikuje da postane "narko-država" u kojoj mafija, na čelu sa, kako se sumnja, balkanskim kartelom, stvara paralelnu strukturu moći. Istrage su pokazale da balkanske kriminalne grupe imaju razrađenu logistiku za šverc kokaina iz Južne Amerike ka Evropi. Droga se najčešće sakriva u legalnom teretu, posebno u kontejnerima koji dolaze iz Kolumbije, Brazila i drugih zemalja regiona.

- U jednoj operaciji otkrivena je sofisticirana mreža koja je koristila kontejnerski transport kako bi droga neopaženo ulazila u Evropu - navodi se u policijskim izveštajima.

U sistem su, prema navodima istražitelja, uključeni i radnici u lukama koji za velike novčane sume omogućavaju neometan prolaz kontejnera.

- Nekima je nuđeno i do 250.000 evra da samo premeste jedan kontejner - naveo je jedan od tužilaca uključenih u istragu.

Oni koji odbiju saradnju, kako se tvrdi, često su meta pretnji i zastrašivanja, uključujući i napade na njihove porodice.

- Oni koji odbiju saradnju često postaju mete pretnji. U nekim slučajevima radnici su dobijali pisma sa fotografijama svoje dece, a zabeleženi su i napadi na njihove kuće improvizovanim eksplozivnim napravama - naveo je on.

Ubistvo Kristijana Aslanovića, prema oceni istražitelja, uklapa se u širi kontekst obračuna kriminalnih grupa koje se bore za kontrolu nad evropskim tržištem kokaina.

Telo ubijenog Srbina Foto: Printscreen/elperiodico.com

- Njegovo ubistvo u Barseloni dodatno je pojačalo sumnje da je reč o profesionalnoj egzekuciji u okviru kriminalnog obračuna za prevlast - navodi izvor.

Istrage u Belgiji i dalje traju, a bezbednosne službe upozoravaju da se strukture balkanskog kartela ne samo održavaju, već i šire svoj uticaj u ključnim evropskim lukama.