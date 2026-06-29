Slušaj vest

Jednoipogodišnji dečak koji je 23. juna teško povređen u stravičnoj nesreći u Begaljici kod Grocke, kada ga je deda pregazio traktorom, nažalost preminuo je u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova, saznaje Kurir.

Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, uprkos danonoćnoj borbi lekara, mališan je podlegao teškim povredama koje je zadobio u nesreći.

- Nažalost, dete je preminulo uprkos svim naporima lekara. Od trenutka prijema u bolnicu medicinski tim je učinio sve kako bi ga spasao, ali su povrede bile izuzetno teške - kaže izvor Kurira.

Prema dosadašnjim saznanjima, traktorom je upravljao deda, dok je otac sedeo na vozilu i u krilu držao jednoipogodišnjeg sina. U jednom trenutku deda je, kako se sumnja, naglo zakočio, usled čega je otac ispustio dete.

Ne shvatajući da je mališan pao sa traktora, deda je nastavio kretanje i traktorom pregazio unuka.

Dečak je odmah nakon nesreće prevezen u zdravstvenu ustanovu, gde su ga zbrinuli lekari više specijalnosti. Zbog višestrukih teških traumatskih povreda njegovo stanje od samog prijema bilo je kritično.