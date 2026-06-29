SVI OPTUŽENI IZ AFERE "TUNEL" MORAĆE PONOVO PRED SUD! Depo podgoričkog suda opljačkan pre 3 godine, a sada ukinuta oslobađajuća presuda!
Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu u predmetu poznatom kao "Tunel" i predmet vratio Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno je iz te institucije.
Taj sud je, odlučujući o žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, ukinuo presudu Osnovnog suda u Podgorici od 3. oktobra prošle godine, kojom su optuženi bili oslobođeni krivice.
Predmet je Višem sudu u Bijelom Polju dostavljen 18. maja, a odluka o žalbi doneta je nešto više od mesec dana nakon prijema spisa.
Prvostepenom presudom Veljko Marković iz Loznice, Milan Marković Iz Loznice, Dejan Jovanović iz Beograda, Vladimir Erić iz Loznice, Predrag Mirotić iz Zete i Nikola Milačić iz Podgorice bili su oslobođeni optužbe da su izvršili krivično delo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim delom teška krađa u saizvršilaštvu.
Katarina Baćović Iz Podgorice je istom presudom bila oslobođena optužbi za kriminalno udruživanje, tešku krađu u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, dok je Marijan Vuljaj nastanjen u Tuzima, bio oslobođen optužbe za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.
Viši sud u Bijelom Polju ocenio je da se, za sada, ne može prihvatiti činjenično utvrđenje i pravni zaključak prvostepenog suda da nije dokazano da su okrivljeni izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.
Iz tog suda saopšteno je da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno.
- Razlozi koje je prvostepeni sud dao u svojoj odluci nisu rezultat sveobuhvatne i kritičke ocene svih izvedenih dokaza, kao ni odbrane okrivljenih, prvenstveno Baćović i Vuljaja, niti predstavljaju logičnu i uverljivu osnovu za izvedene činjenične zaključke, zbog čega je nužno ukidanje prvostepene presude i vraćanje predmeta na ponovno suđenje - navodi se u saopštenju Višeg suda u Bijelom Polju.
Prvostepenom presudom bilo je odlučeno i da se oštećeni Viši sud u Podgorici uputi da imovinsko-pravni zahtev ostvari u parničnom postupku, dok je odlučeno da troškovi postupka padnu na teret budžeta.
Predmet "Tunel" odnosi se na prokopavanje podzemnog prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici, koje je otkriveno u septembru 2023. godine. Tunel je vodio od stana u Njegoševoj ulici do sudskog depoa, u kojem se čuvao dokazni materijal iz brojnih predmeta.
Nakon otkrivanja tunela, iz Višeg suda u Podgorici saopšteno je da je iz depoa ispreturan veliki broj predmeta, a potom je utvrđivano koji su dokazi nestali ili oštećeni.
Slučaj iskopanog tunela od stana u strogom centru Podgorice do depoa Višeg suda, iz koga su početkom septembra 2023. godine nestali ključni dokazi u procesima protiv pripadnika kriminalnih klanova, ponovo se našao u centru pažnje javnosti. Podsetimo, tunel je otkriven 11. septembra 2023. kada je službenica suda videla rupu na zidu, ubrzo su istražitelji ustanovi i utvrdili da je sudski depo gde se čuvaju dokazi protiv osumnjičenih obijen.
- Provala u sudskom depou otkrivena je 11. septembra pre tri godine, kada su nadležni verovali da je neko samo ispreturao dokaze. U prvim satima, dok je još trajao uviđaj u obijenom depou i popis spisa i dokaza, otkriveno je da su lopovi u depo ušli podzemnim prolazom, dugim bar 30 metara, koji je iskopan od stana u suterenu u Njegoševoj ulici broj 12, do sudskog depoa - podseća izvor.
(Vijesti)