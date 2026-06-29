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Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu u predmetu poznatom kao "Tunel" i predmet vratio Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno je iz te institucije.

Taj sud je, odlučujući o žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, ukinuo presudu Osnovnog suda u Podgorici od 3. oktobra prošle godine, kojom su optuženi bili oslobođeni krivice.

Predmet je Višem sudu u Bijelom Polju dostavljen 18. maja, a odluka o žalbi doneta je nešto više od mesec dana nakon prijema spisa.

1/7 Vidi galeriju Fotografije iskopanog tunela do depoa Višeg suda u Podgorici Foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Prvostepenom presudom Veljko Marković iz Loznice, Milan Marković Iz Loznice, Dejan Jovanović iz Beograda, Vladimir Erić iz Loznice, Predrag Mirotić iz Zete i Nikola Milačić iz Podgorice bili su oslobođeni optužbe da su izvršili krivično delo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim delom teška krađa u saizvršilaštvu.

Katarina Baćović Iz Podgorice je istom presudom bila oslobođena optužbi za kriminalno udruživanje, tešku krađu u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, dok je Marijan Vuljaj nastanjen u Tuzima, bio oslobođen optužbe za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Viši sud u Bijelom Polju ocenio je da se, za sada, ne može prihvatiti činjenično utvrđenje i pravni zaključak prvostepenog suda da nije dokazano da su okrivljeni izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Foto: printscreen Uprava policije

Iz tog suda saopšteno je da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno.

- Razlozi koje je prvostepeni sud dao u svojoj odluci nisu rezultat sveobuhvatne i kritičke ocene svih izvedenih dokaza, kao ni odbrane okrivljenih, prvenstveno Baćović i Vuljaja, niti predstavljaju logičnu i uverljivu osnovu za izvedene činjenične zaključke, zbog čega je nužno ukidanje prvostepene presude i vraćanje predmeta na ponovno suđenje - navodi se u saopštenju Višeg suda u Bijelom Polju.

Prvostepenom presudom bilo je odlučeno i da se oštećeni Viši sud u Podgorici uputi da imovinsko-pravni zahtev ostvari u parničnom postupku, dok je odlučeno da troškovi postupka padnu na teret budžeta.

Predmet "Tunel" odnosi se na prokopavanje podzemnog prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici, koje je otkriveno u septembru 2023. godine. Tunel je vodio od stana u Njegoševoj ulici do sudskog depoa, u kojem se čuvao dokazni materijal iz brojnih predmeta.

Nakon otkrivanja tunela, iz Višeg suda u Podgorici saopšteno je da je iz depoa ispreturan veliki broj predmeta, a potom je utvrđivano koji su dokazi nestali ili oštećeni.

Slučaj iskopanog tunela od stana u strogom centru Podgorice do depoa Višeg suda, iz koga su početkom septembra 2023. godine nestali ključni dokazi u procesima protiv pripadnika kriminalnih klanova, ponovo se našao u centru pažnje javnosti. Podsetimo, tunel je otkriven 11. septembra 2023. kada je službenica suda videla rupu na zidu, ubrzo su istražitelji ustanovi i utvrdili da je sudski depo gde se čuvaju dokazi protiv osumnjičenih obijen.