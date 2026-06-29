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Žena (77) je preminula kada je pokušala da preskoči ogradu i uđe u svoje dvorište u selu Boljetin kod Donjeg Milanovca. Darinka S. stradala je od šiljka metalne žice, koji joj je isekao delove tela.

Istragom je ustanovljeno da je usled povreda iskrvarila i da je to bio neposredan uzrok smrti.

Ukućani su, kako se nezvanično saznalo, čuli zapomaganje i lelek ranjene starice, odmah istrčali u dvorište i pozvali Hitnu pomoć. Međutim, kada su je dovezli u bolnicu u Donjem Milanovcu, ona više nije davala znake života. Lekari su ipak pokušali reanimaciju, ali bezuspešno.

"Pregledom tela ustanovili smo povrede anusa i butine i zaključili da je iskrvarila, što je uzrok smrti. Slučaj smo predali policiji, koja je odmah počela sa istragom“, rekli su tada u bolnici u Donjem Milanovcu.

Policija u Majdanpeku je, nakon istrage, zaključila da se radilo o „zadesnoj smrti“ i da nije bilo nikakvih naznaka zločina.

"Detaljnom analizom zaključili smo da je Darinka S. počela da preskače ogradu, ali se zakačila za deo metalne žice koji je štrčao. Šiljak joj se najpre zabio u desnu butinu. Prema poziciji rane, ona je verovatno u panici pokušala da se oslobodi pokretanjem tela, što je dovelo do još veće povrede“, saznalo se tada nezvanično u policiji.