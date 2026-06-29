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Nakon tromesečne borbe za život, danas je preminula Apatinka Jelena Labus (22) koja je 22. marta ove godine, teško povređena u saobraćajnoj nesreći.

Sa više povreda, opasnih po život, Jelena je odmah nakon udesa, u kojem je učestvovala kao suvozač u automobilu, hitno transportovana u bolnicu. U Opštoj bolnici Sombor obavljena je hitna operacija i urađeni su joj torakalna drenaža i splenektomija usled obilnog krvarenja. Zbog teškog neurološkog stanja premeštena je u Univerzitetski Klinički centar Vojvodine radi nastavka lečenja. Na prijemu je bila u dubokoj sedaciji, mehaničkoj ventilaciji, hemodinamski nestabilna, sa difuznim edemom mozga i znakovima unkalne hernijacije. Tokom lečenja urađen je veliki broj hitnih i kompleksnih operacija.

Više nedelja je imala mehaničku ventilaciju, akutnu bubrežnu slabost koja je zahtevala dijalizu, teške infekcije sa MDR bakterijama, poremećaje koagulacije, pleuralne izlive, bronhoaspiracije i brojne komplikacije koje prate politraumu. Nakon stabilizacije vitalnih funkcija, Jelena je i dalje bila u teškom neurološkom stanju, spontano je otvarala oči, reagovala na bolne draži, ali nije mogla i da uspostavlja kontakt i verbalizuje. Disala je preko trahealne kanile, hranila se enteralno preko nazogastrične sonde, a pokretljivost joj je bila izrazito ograničena.

Jelena Balać Foto: J.M.

Zbog izuzetno teškog stanja, nakon otpuštanja iz Kliničkog centra, Jelena je pre oko mesec dana smeštena u jednu privatnu kliniku u Zrenjaninu, gde je dobila adekvatnu negu i terapije.

Preko Humanitarne fondacije BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić, pre nepunu nedelju dana, pokrenuta je široka akcija prikupljanja novčanih sredstava za njeno dalje lečenje - za intenzivnu negu, dijagnostičke i specijalističke preglede, hitne intervencije i zbrinjavanje, koje je iziskivalo visoke troškove.

Akcija je dobro krenula. Stizale su prve donacije i uplate, a sa njima i ljubav, vera i nada da će mlada Apatinka uspeti da se izbori. Za život i sve ono lepo što je tek trebao da joj donese.

Nažalost, stigla je do kraja. Prerano i nepravedno.

Jelena Labus biće sahranjena u Apatinu. Vreme sahrane biće naknadno objavljeno.