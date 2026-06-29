Slušaj vest

Muškarac star oko 35 godina teško je povređen danas u bizarnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu.

Kako saznajemo, on je kao pešak prelazio most na Kanarevom brdu, kada se sapleo i pao sa visine oko 8 metara.

Čovek je zadobio teške povrede glave i rebara i prevezen je u Urgentni centar, gde mu se lekari bore za život.

Ne propustiteHronikaMRTAV PIJAN PAO SA TERASE NA VRAČARU! Muškarac (53) se nagnuo preko ograde pa se survao sa drugog sprata
1776168826_ČaČak-saobraCajka_-_foto_-rina_(2).jpeg
HronikaBIZARNA NESREĆA U PADINSKOJ SKELI: Muškarac pecao kraj kanala, pa ranjen vazdušnom puškom
hitna pomoć
Bosna i HercegovinaTEŠKA NESREĆA U BANJALUCI: Pao sa krova dok je popravljao kuću, hitno prebačen u bolnicu
hitna-banjaluka.jpg
HronikaPITANJE JE ŠTA JE PRIPADNIK ELITNE JEDINICE RADIO U RESTORANU?! Šta stoji iza pucnjave u lokalu na Novom Beogradu: Jednu stvar nadležni sada moraju da utvrde
Novi Beograd Pucnjava Džeri Jerry kafić (6).jpeg