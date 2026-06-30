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Na putu ka Irigu iz pravca Rume, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća , u kojoj, kako se sumnja, ima i mrtvih.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva kamiona.

Sudar kamiona na putu Irig - Ruma Foto: Kurir Televizija/Aleksandra Dražić

Prema rečima očevidaca, posle toga jedan se i zapalio. Saobraćaj je od jutros u velikom zastoju.

Na teren su odmah izašle sve hitne službe, ekipe vatrogasaca i lekari Hitne pomoći.

Kurir.rs/Aleksandra Dražić

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