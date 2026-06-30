Prema rečima očevidaca, posle sudara jedan od kamiona se i zapalio.
jeziv sudar kamiona
TEŠKA NESREĆA NA PUTU IRIG-RUMA, SVE STOJI! Sudarila se dva kamiona, pa se jedan pretvorio u buktinju! SUMNJA SE DA IMA MRTVIH (FOTO)
Slušaj vest
Na putu ka Irigu iz pravca Rume, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća , u kojoj, kako se sumnja, ima i mrtvih.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva kamiona.
Sudar kamiona na putu Irig - Ruma Foto: Kurir Televizija/Aleksandra Dražić
Vidi galeriju
Prema rečima očevidaca, posle toga jedan se i zapalio. Saobraćaj je od jutros u velikom zastoju.
Na teren su odmah izašle sve hitne službe, ekipe vatrogasaca i lekari Hitne pomoći.
Kurir.rs/Aleksandra Dražić
Reaguj
Komentariši