Slušaj vest

Koliko je važno da država u ovakvim situacijama reaguje brzo i pošalje jasnu poruku da širenje lažnih informacija nije bezazlena stvar, za emisiju "Redakcija", otkrio je Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima državne bezbednosti.

- Naravno da su to loše vesti, veoma loše vesti. Širenje lažnih informacija koje izazivaju paniku predstavlja deo takozvanog "terorističkog paketa". Možete da izazovete mnogo veće nevolje ako takve informacije krenu da se šire i ako nastupi panika koja može da dovede do stampeda i drugih problema koji se, srećom, te večeri nisu dogodili - naveo je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Kako se neproverene tvrdnje brzo šire?

Govoreći o konkretnim tvrdnjama koje su se pojavile, istakao je da među prisutnima nije bilo potvrde o incidentu.

- Razgovarao sam sa nekim momcima koji su bili tamo, ljudi koji obožavaju tu muziku i bili su u samom epicentru događaja, i oni nemaju nikakve informacije da je neko mahao nožem ili da se dogodio napad. Očigledno je neko pokrenuo tu priču. To je uvek neki centar iz kog krene vest, kao što imate slučajeve lažnih dojava o bombama u školama, apotekama, sudnicama i slično. Očigledno je neko želeo da pokrene takav lanac, a onda su drugi samo nastavili da šire tu informaciju, gde je cilj da se izazove panika - rekao je.

Kako je Spasić naveo, jedna osoba je već privedena zbog širenja informacija, dok se dalje proveravaju i drugi koji su učestvovali u njihovom distribuisanju kroz mrežu.

- Ta osoba je privedena i zadržana 48 sati, a policiji sada ostaje da utvrdi i ostale aktere širenja te vesti, one koji su je dalje distribuirali i time učestvovali u lancu. To je važno jer kada pustite jednu vest, cilj je da ona "prihvati" što veći broj ljudi i da se proširi. Ovakvi obrasci se mogu prepoznati i u drugim slučajevima. Imali smo slučaj u Valjevu, imali smo i priče o takozvanom "zvučnom topu" i drugim situacijama gde se širila informacija koja nije bila tačna. Ovde je, po mom mišljenju, iskorišćena jedna veoma vesela atmosfera na događaju - kaže on i dodaje:

Foto: Live Production, Marko Karović, Printscreen

- Nije bilo nikakvih incidenata. Takvi događaji su uvek ozbiljno obezbeđeni - prisutno je i privatno obezbeđenje organizatora, ali i policija u uniformi, policajci u civilu, kao i ekipe hitne pomoći. Čak je i jedno vatrogasno vozilo bilo parkirano u blizini. Dakle, sve je ukazivalo da je događaj bio potpuno bezbedan i organizovan po svim pravilima. Kada neko pusti takvu vest, mora postojati mreža ljudi koji će je dalje širiti. I to je ono što je opasno - jer se u takvim situacijama može izazvati realna panika. U ekstremnim slučajevima, u stampedu može doći i do gubitka života - za emisiju "Redakcija", rekao je Spasić.

04:13 "ŠIRENJE LAŽNIH VESTI JE DEO TERORISTIČKOG PAKETA!" Božidar Spasić o drami na Music Week-u: Sekund je falio da dođe do STAMPEDA I SMRTI! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs