Drugog vozača su efikasnom intervencijom izvukli vatrogasci-spasioci i on je u teškom stanju.
teška nesreća
VOZAČ ŽIV IZGOREO Težak sudar uzeo život na putu Irig - Ruma, kamiondžija nastradao u zapaljenom kamionu (FOTO)
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U teškoj nesreći na putu Irig - Ruma, koja se dogodila jutros oko 7 časova, nastradao je vozač kamiona.
Kako saznajemo, prvo je došlo do sudara dva kamiona na toj deonici, u smeru ka Rumi posle čega se jedan od kamiona zapalio, a vozač živ izgoreo.
Sudar kamiona na putu Irig - Ruma Foto: Kurir Televizija/Aleksandra Dražić
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Drugog vozača su efikasnom intervencijom izvukli vatrogasci-spasioci i on je u teškom stanju.
Foto: Kurir
Kao životno ugrožen predat je ekipi hitne pomoći.
Kurir.rs
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