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U teškoj nesreći na putu Irig - Ruma, koja se dogodila jutros oko 7 časova, nastradao je vozač kamiona.

Kako saznajemo, prvo je došlo do sudara dva kamiona na toj deonici, u smeru ka Rumi posle čega se jedan od kamiona zapalio, a vozač živ izgoreo.

Sudar kamiona na putu Irig - Ruma Foto: Kurir Televizija/Aleksandra Dražić

Drugog vozača su efikasnom intervencijom izvukli vatrogasci-spasioci i on je u teškom stanju.

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Foto: Kurir

Kao životno ugrožen predat je ekipi hitne pomoći. 

Kurir.rs

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