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U naselju Gornji Matejevac u Nišu sinoć oko 19, 15 izbila je masovna tuča između dve porodice u kojoj je povređeno sedam osoba.

Policija nam je potvrdila da se to dogodilo, da se utvrđuju činjenice i okolnosti nemilih scena i da je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo.

Kako saznajemo u tuči su pored muškaraca učestvovale i žene, a svi povređeni su vozilima Hitne medicinske pomoći prevezeni u Univerzitetski klinički centar.

Kako nezvanično saznaje Kurir, došlo je do razmirice oko problema sa decom koja su se iz nekog razloga zavadila. Posle verbalnih dobacivanja krenuila je komšijska tuča dve porodice.

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