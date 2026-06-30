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U naselju Gornji Matejevac u Nišu sinoć oko 19, 15 izbila je masovna tuča između dve porodice u kojoj je povređeno sedam osoba.

Policija nam je potvrdila da se to dogodilo, da se utvrđuju činjenice i okolnosti nemilih scena i da je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo.

Kako saznajemo u tuči su pored muškaraca učestvovale i žene, a svi povređeni su vozilima Hitne medicinske pomoći prevezeni u Univerzitetski klinički centar.