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Mađarska policija uhapsila je državljanina Srbije (33) osumnjičenog da je u nedelju, 28. juna, nakon svađe, nožem povredio dvoje svojih rođaka u jednoj pekari u Hodmezovašarhelju, saopštila je Policijska uprava Čongrad-Čanad.

Kako se navodi na sajtu mađarske policije, osumnjičeni je napao dvadesetdevetogodišnju državljanku Srbije i državljanina Srbije (26), a prema prvim medicinskim procenama jedna osoba zadobila je povrede opasne po život.

Policajci koji su se nalazili u blizini odmah su pružili prvu pomoć povređenima do dolaska ekipe hitne pomoći.

Protiv osumnjičenog je pokrenuta istraga zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenja teške telesne povrede opasne po život, nakon saslušanja određeno mu je policijsko zadržavanje, a istražni organi predložili su određivanje pritvora.

Kurir.rs/Beta

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