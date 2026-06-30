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Tri godine je prošlo od svirepog ubistva studentkinje Ivane Krivokapić (26) i momenta kada je glavni osumnjičeni za ubistvo Jetmir Gočaj nestao bez traga, a njena porodica i dalje je neutešna i traži odgovore.

Njen otac Slobodan povremeno se oglasi na društvenim mrežama emotivnim porukama posvećenim ćerki, čuvajući uspomenu na devojku čiji je život nasilno prekinut.

- Bila si sunce našeg doma... Očeva snaga, majčina uteha i najiskreniji prijatelj svome bratu. Naša prelepa i uvek nasmejana devojčica... Sada tvoj osmeh obasjava neko lepše mesto. Prerano si raširila krila. Verujem da tvoj osmeh i tvoja vesela duša uveseljavaju anđele baš kao što si uveseljavala nas... Vole te mama Fiki i tata – napisao je neutešni otac.

- Nijedan trenutak proveden s tobom nije bio običan. Svaki je bio poklon. Danas živim za uspomene koje smo stvorili i koje mi greju dušu kada je hladno bez tvojeg prisustva. Bila si moj prvi osmeh i moja najveća radost. Svaki dan bez tebe je kao dan bez sunca. Tvoj miris i tvoj glas i dalje odjekuju u svakom uglu našeg doma... Spavaj mirno, kćeri moja - napisano je uz fotografiju ubijene Ivane.

Podsetimo, studentkinja Ivana Krivokapić (26) iz Lovćenca ubijena je 24. decembra 2022. godine u beogradskom naselju Zvezdara, a osumnjičeni za njeno ubistvo, Jetmir Gočaj (29), ni dan danas nije priveden pravdi.

Ivanino telo pronašla su njena braća. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i zatekli je mrtvu na krevetu otkopčanih pantalona i podignute bluze.

Prema ranijim informacijama iz istrage, na njenom telu uočene su povrede koje su ukazivale na to da se do poslednjeg trenutka borila za život.

Za njeno ubistvo osumnjičen je Jetmir Gočaj, sa kojim je, prema navodima tužilaštva, bila u emotivnoj vezi. Sumnja se da je u noći između 22. i 23. decembra 2022. godine, nakon svađe u stanu, usmrtio Ivanu gušenjem, a potom zaključao stan i poneo ključ sa sobom. Istražitelji veruju da je istog dana autobusom napustio Srbiju.

1/3 Vidi galeriju KURIR SAZNAJE! Jetmir se dao u beg, policija ga nije zatekla na adresi: Ubio mladu Ivanu, sumnja se da se BAŠ OVDE krije Foto: Printscreen Facebook, Printskrin/Facebook

U dosadašnjoj istrazi saslušani su članovi porodice, prijatelji i komšije. Jedna stanarka zgrade ispričala je istražiteljima da je tokom noći čula glasne krike i udarce koji su dopirali iz stana, kao i da su je sledećeg jutra iznenadili poluotvoreni prozori, što je, kako je navela, bilo neuobičajeno za taj stan.