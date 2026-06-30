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Nepoznati muškarac koji je bio pritvoren u UP Smederevo pretio je da će skočiti sa zgrade policijske stanice.

On se, navodno, popeo na krov institucije u kojoj je bio priveden, a na lice mesta odmah su došli vatrogasci spasioci koji su razvili jastuk.

Na krov su se popeli i nekoliko policajaca i pregovarački tim MUP, koji su uspeli da ga ubede da ne diže ruku na sebe, te se drama završila srećno i bez povreženih osoba.

Prema prvim informacijama u pitanju je mlađi muškarac, pritvorenik ove ustanove.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.