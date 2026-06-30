Slušaj vest

Nepoznati muškarac koji je bio pritvoren u UP Smederevo pretio je da će skočiti sa zgrade policijske stanice.

On se, navodno, popeo na krov institucije u kojoj je bio priveden, a na lice mesta odmah su došli vatrogasci spasioci koji su razvili jastuk.

Na krov su se popeli i nekoliko policajaca i pregovarački tim MUP, koji su uspeli da ga ubede da ne diže ruku na sebe, te se drama završila srećno i bez povreženih osoba.

Prema prvim informacijama u pitanju je mlađi muškarac, pritvorenik ove ustanove.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaPOLICIJA ZAPLENILA POLA KILOGRAMA AMFETAMINA U BATOČINI Zaustavili vozilo zbog rutinske kontrole, a razotkrili proizvodnju i prodaju droge
policija.jpg
HronikaBAČENE 2 BOMBE U SMEDEREVU! Mete kafić i splav, policija na licu mesta
1000036186.jpg
HronikaPOVREĐENO OSMORO, MEĐU NJIMA I DECA! Teška saobraćajka kod Smedereva: "Pasat" napravio polukružno okretanje, na njega naleteo "opel"
hitna pomoc.jpg
HronikaNESREĆA KOD ISKLJUČENJA ZA SMEDEREVO: Vozač šlepera izgubio kontrolu, grdosija od nekoliko tona probila zaštitnu ogradu (FOTO/VIDEO)
kamion-sleper-smederevo-fotorina.jpeg