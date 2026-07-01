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Vest da je među 11 poginulih u stravičnoj avionskoj nesreći u Francuskoj bio i Srbin Filip Kovačević pogodila je njegovu porodicu, prijatelje širom Evrope. Društvene mreže preplavile su emotivne poruke ljudi koji su ga poznavali, radili sa njim i delili njegovu najveću strast, a to je letenje.

Filip Kovačević Foto: Facebook Printscreen

Mnogi ne mogu da prihvate da čoveka koji je drugima ulivao sigurnost i osmeh više nema.

- Srca su nam teška i nebo plače... Molim se bogu da te prati i čuva tebe i tvoje saputnike u letu - jedna je od poruka koja je osvanula na društvenim mrežama nakon Filipove smrti.

Prijatelji poručuju da iza Filipa nije ostala samo praznina u porodici, već i u celoj padobranskoj zajednici.

- Mislim na tvoju porodicu, prijatelje i padobransku zajednicu koja sada mora da se oprosti... Iskreno će nam nedostajati tvoj osmeh, tvoje dobro raspoloženje i sve ono što te je činilo čovekom kakav si bio.

Jedna od najpotresnijih poruka stigla je od prijatelja koji mu je na dan tragedije poslao poruku, ne sluteći da odgovor nikada neće stići.

- Poslao sam ti poruku tog dana da proverim da li si dobro, a odgovor nikada neću dobiti... Hvala ti, Filipe, na svim našim razgovorima, makar se čuli samo jednom ili dva puta godišnje. Sećaću se onih dugih razgovora u kojima si mogao da pričaš bez prestanka, to si bio ti. Smrt uzima telo, ali nikada ne uzima dušu. Zato želim da verujem da si sada na nekom drugom putovanju.

Filip Kovačević Foto: Društvene Mreže

Od Filipa se oprostio i padobranski klub Bastijan Skajdajv.

- Bio si primeran padobranac, tvoje prisustvo u klubu svi su cenili. Nedostajaće nam tvoj osmeh, dobro raspoloženje i dobrota - napisao je on, dok je posebno dirljive reči uputio Filipov prijatelj, Rikardo Moreira, koji je istakao da Filip nije bio samo vrhunski profesionalac, već i čovek koji je nesebično pomagao drugima.

- Znao si da svoje znanje deliš sa poniznošću i da uliješ poverenje svima oko sebe. Posebno ću pamtiti tvoj osmeh, tvoju ljubaznost, mir i velikodušnost.

Dvostruko kvalifikovan instruktor padobranstva

Koliko je Filip bio cenjen u svetu padobranstva potvrđuju i reči Žan-Mišela Pulea, nacionalnog tehničkog direktora Francuske padobranske federacije.

- Bio je dvostruko kvalifikovan instruktor. Pored sportske aktivnosti u okviru federacije, radio je i u oblasti civilnog vazduhoplovstva, gde je izvodio tandem skokove za početnike. Upravo zbog tog angažmana bio je u Nansiju tog kobnog dana. Bio je izuzetno stručan u svemu čime se bavio.

Njegov dugogodišnji prijatelj i višestruki svetski šampion u padobranstvu David Ue kaže da će ga pamtiti po ljudskosti, a ne samo po uspesima.

- Bio je veoma skroman, imao je veliko srce i nesebično je delio savete mlađima. Mnogo vremena posvetio je našem sportu. Svi koji su ga poznavali govorili su da je bio vedar i prijatan čovek, a istovremeno izuzetno ozbiljan i profesionalan kada je posao u pitanju.

1/5 Vidi galeriju Pao avion u Francuskoj, poginulo 11 ljudi Foto: screenshot X/RapidReport2025

Podsetimo, mali turistički avion sa 12 mesta poleteo je sa 11 putnika, među kojima su bili pilot, pet instruktora padobranstva i pet putnika koji su trebalo prvi put da iskuse skok padobranom. Za neke od njih taj let bio je poklon, namenjen kao predah od svakodnevnog stresa i napornog rada.