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Trojica uhapšenih sumnjiče se da su izvršioce ubistva ilegalno prevezli iz Srbije u Rožaje, a potom ih odvezli i do Podgorice.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, identifikovana je kriminalna grupa za koju se sumnja da je omogućila skrivanje i bekstvo osumnjičenima za krivično delo teško ubistvo, a uhapšeni su po nalogu nadležnog tužioca.

- Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, slobode su lišeni E. N. (45), H. M. (26) i A. M. (34) iz Rožaja - saopštila je crnogorska Uprava policije.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

Iz policije ističu da su, preduzimajući koordinisane aktivnosti usmerene na suzbijanje organizovanog kriminala, otkrivanje, lociranje i procesuiranje izvršilaca najtežih krivičnih dela, službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbednosti "Sever", u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti "Centar", na osnovu operativnog rada i sprovedene kriminalističke obrade, identifikovali trojicu osumnjičenih da su pružili logističku podršku izvršiocima krivičnog dela teško ubistvo u Republici Srbiji, sa ciljem njihovog izvlačenja sa teritorije Srbije i skrivanja.

Sumnja se da su se osumnjičeni udružili radi vršenja krivičnih dela, po prethodnom dogovoru i uz međusobno usklađeno delovanje, te organizovali aktivnosti usmerene na pružanje pomoći izvršiocima nakon izvršenog krivičnog dela, obezbeđujući im logističku podršku i stvarajući uslove za njihovo skrivanje i izbegavanje krivičnog gonjenja.

Konkretno, E. N, H. M. i A. M. osumnjičeni su da su 22. juna 2026. godine svojim vozilima omogućili ilegalan prelazak državne granice iz Republike Srbije u Crnu Goru dvojici osumnjičenih za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, van zvaničnog graničnog prelaza, na teritoriji opštine Rožaje, kao i da su narednog dana, 23. juna 2026. godine, organizovali njihov prevoz iz Rožaja do Podgorice, sa ciljem njihovog skrivanja i onemogućavanja njihovog otkrivanja i krivičnog gonjenja od strane nadležnih organa, čime su za sebe i druge članove grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist - saopšteno je.

Policija je identifikovala više mesta na kojima su boravili osumnjičeni za ubistvo i izvršila preglede i pretrese više objekata i vozila.

Tom prilikom od uhapšenih su oduzeti pasoši Republike Hrvatske, 50 komada puščane municije i tri automobila, koji će biti forenzički veštačeni.

Vesković je jedan od dvojice okrivljenih za ubistvo Blaža Đurovića, označenog kao pripadnika kavačkog klana, koje se dogodilo ispred njegove kuće na Dušanovcu u Beogradu, u martu 2018. godine.

00:05 Pucnjava u Kumodražu Izvor: Kurir

Viši sud u Beogradu osudio ga je na 15 godina zatvora zbog ovog zločina, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje pre dva meseca. Zajedno sa Veskovićem bio je optužen i Nemanja Ivanović, ali za nelegalno nošenje oružja, za šta je pravosnažno oslobođen.

Sumnjalo se da su Vesković i Ivanović bili angažovani od strane škaljarskog klana kako bi izvršili ovaj zločin, a Blažo Đurović ubijen je u jeku rata zaraćenih klanova, kada su likvidacije gotovo svakodnevno potresale Beograd.

Iako je tužilaštvo optužilo Veskovića za teško ubistvo, prvostepenom presudom Višeg suda, koja je kasnije ukinuta, Vesković je bio osuđen za blaže krivično delo – ubistvo u saizvršilaštvu. Sud ga je osudio na 15 godina zatvora, a ublažavanje pravne kvalifikacije obrazložio je time da nije bilo dokaza da je ubistvo izvršeno na svirep i podmukao način.

I Vesković i Ivanović imali su kriminalnu prošlost i pre ovog slučaja, dok se Đuroviću u trenutku kada je ubijen sudilo za otmicu Jovice Radonjića, člana kriminalne grupe "Firma".