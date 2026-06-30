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Sedmorica državljana Srbije povređena su u snažnoj eksploziji plinske boce koja se dogodila 27. juna kod aerodroma u Heršingu, nedaleko od Linca u Austriji. Ono što je trebalo da bude kratka pauza za obrok tokom radnog dana pretvorilo se u dramatičnu borbu za život, a dvojica muškaraca zadobila su teške povrede.

Prema informacijama austrijskih medija, svi povređeni su vozači kamiona koji su čekali utovar robe.

1/5 Vidi galeriju Prve slike eksplozija plinske boce u kojoj je povređeno sedam kamiondžija iz Srbije Foto: RINA/Ustupljene fotografije

- Kako bi iskoristili vreme, okupili su se u prikolici jednog parkiranog kamiona i na plinskom rešou pripremali hranu. Međutim, oko 15.20 časova došlo je do iznenadne eksplozije plinske boce. Za sada nije poznato šta je izazvalo detonaciju, a tačne okolnosti biće utvrđene istragom - pišu austrijski mediji.

Od siline eksplozije prikolica je gotovo potpuno uništena, dok su vozači zadobili opekotine različitog stepena. Na mesto nesreće u rekordnom roku stigli su pripadnici hitne pomoći, policije i vatrogasnih službi, koji su zatekli dramatične scene i odmah započeli spasavanje povređenih.

- Posebnu hrabrost pokazao je 53-godišnji državljanin Srbije, takođe vozač kamiona, koji se u trenutku eksplozije nalazio u blizini, ali nije povređen. Bez razmišljanja je pritekao u pomoć svojim kolegama i pružao im prvu pomoć sve dok na lice mesta nisu stigle ekipe Hitne pomoći - naveli su austrijski mediji.

1/11 Vidi galeriju Prve slike eksplozija plinske boce u kojoj je povređeno sedam kamiondžija iz Srbije Foto: YouTube/TEAMFOTOKERSCHI

Prema dosadašnjim informacijama, najteže su povređeni 41-godišnji vozač i njegov 54-godišnji kolega. Zbog ozbiljnosti povreda oni su helikopterima hitne medicinske službe prevezeni u Opštu bolnicu u Beču, gde su zadržani na daljem lečenju.

Preostalih pet povređenih srpskih državljana transportovano je kolima Hitne pomoći u bolnice u Lincu i Velsu, gde im je ukazana medicinska pomoć. Njihovo zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopšteno.