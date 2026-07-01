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Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, od 22. do 28. juna, 2026. godine.

U 11 saobraćajnih nezgoda, osam osoba je teže i 16 osoba je lakše povređeno, dok je u četiri saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 55 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 591 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključen 31 vozač, od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.