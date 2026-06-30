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Podgoričanin Luka Milić (25) ubijen je u pucnjavi koja se na današnji dan pre tačno 11 godina, dogodila u bašti kafića "Rajska ptica" u

Podgorici. Nemanja Vidmar (24), koji je usmrtio Luku, teško je povređen od strane ubijenog. Lekari su se borili za njegov život. Upravo Vidmar je pravosnažno osuđen na 13 godina i pet meseci zatvora zbog ubistva Milića.

Pucnjava se dogodila oko 23.00 časa u podgoričkom naselju Murtovini.

Prema rečima očevidaca, Milić i Vidmar su 15. juna 2015. godine sedeli za istim stolom u lokalu "Rajska ptica" kada je u jednom trenutku došlo do svađe među njima. Potegli su pištolje i pucali jedan u drugog, prenosili su tada crnogorski mediji.

1/4 Vidi galeriju Luka Milić Foto: Facebook

Milić je ostao da leži ranjen u lokalu, a Vidmar, iako ranjen, pokušao je da pobegne kroz obližnji park, ali je nakon pedestak metara pao. Očevici su odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Teško ranjeni Milić i Vidmar su transportovani u Urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore, ali je Milić ubrzo po prijemu u bolnicu preminuo. Za život Vidmara lekari su velikim naporima uspeli da se izbore.

Prema nezvaničnim informacijama, sa njima u društvu bila je još jedna, nepoznata osoba, koja je nakon pucnjave pokupila pištolje iz kojih su pucali Milić i Vidmar, i pobegla.

Policija je tokom uviđaja utvrdila da je ispaljeno više hitaca, te da je izrešetano vozilo Vidmara koje je bilo parkirano u neposrednoj blizini vatrenog okršaja.

S ciljem rasvetljavanja ovog događaja policija je celu noć privodila na saslušanja svedoke i drugove Milića i Vidmara. Nakon što se pročulo da je Milić ubijen, a Vidmar ranjen, ispred Urgentnog centra okupilo se dvadeset mladića, njihovih drugova.

Pripadnik "zagoričkog klana"

Luka Milić bio je dobro poznato policiji. Naime, on je bio pripadnik takozvanog "zagoričkog klana", a njegovo ime u medijima se pominjalo kada je u februaru prošle godine pomenuta grupa maltretirala medicinsko osoblje i pacijente u Kliničkom centru Crne Gore, kao i 2012. kada su na bazenu u Podgorici napadnuta dva radnika Sportskog centra "Morača" i jedan posetilac bazena.

Ubijen planski

Zdravko Baćko Milić, otac Luke Milića, tvrdio je da je njegov sin ubijen na najsvirepiji način. Milić kaže da je ubica njegovog sina otkriven, ali da se postavlja pitanje ko su u bili pomagači u ovom zločinu.

- Naš sin Luka Milić je streljan s leđa, planski, sa predomišljajem, na najsvirepiji i najpodmukliji način. Ubica Nemanja Vidmar je pre ubistva napustio lokal "Rajska ptica" zamolivši Aleksandra Boričića da ga odbaci do kuće da bi navodno uzeo telefon, što je Aleksandar i

uradio, a onda nastavio sa svojim obavezama - ispričao je ranije Zdravko Milić.

Nemanja Vidmar koji je osuđen za ubistvo Milića, vratio se u lokal nakon 40-50 minuta automobilom opel korsa zelene boje.

- Parkirao se i izašao iz vozila, a imao je pištolj prislonjen uz butinu. Prišao je stolu za kojim su sedeli naš Luka, Dražen Boričić i Momčilo Mojašević. Kada se našao na metar od njih, podigao je pištolj i okrenuo ga u leđa našeg pokojnog Luke. Videvši to, Dražen Boričić je vrisnuo i probao da povuče Luku, ali nije bilo spasa. Ubica Nemanja Vidmar je bio brži i ispalio je bez upozorenja metak u leđa našem Luki koji mu je probio lopaticu, pluća, srce – prepričavao je Milić detalje kobnog incidenta u kojem je izgubio sina.

Milić kaže da se Vidmar tu nije zaustavio, već da je prišao njegovom sinu s leđa, pucajući mu u kuk.

Nemanja Vidmar Foto: Printscreen Facebook

- Dok je prštalo, Mojašević je, kako je ispričao, pobegao u pravcu parkinga, a Boričić put fontane koja se nalazi u središtu lokala. Mojašević je u mojoj kući nekoliko puta pričao o kobnom događaju. Govorio je: "Ne, tako mi Boga, istina je, nije mene hteo da ubije,

ali Dražena Boričića jeste i na njega je pucao u pravcu fontane" - dodao je Milić.

- Mojašević priča kako je Vidmar došao iz mraka i pucao pokojnom Luki u leđa, bez upozorenja, brzo, mučki, a kada je mučenik pao onda mu je pucao u glavu i noge. Nama je kazao kako se obratio Vidmaru: "Ne, Bog te ubio. Šta uradi". Dalje je govorio da se razumije u oružje, ali da tako brutalno ubistvo u životu nije vidio - prepričao je otac ubijenog mladića razgovor sa Mojaševićem.

Otac ubijenog Luke Milića je tvrdio i da je Mojašević na sudu izneo istinite detalje.

- Tačno je da si bio na sahrani, hvala ti za to. Rekao si da ti je žao i jednog i drugog. Hvala ti na žalosti za našeg mučenika Luku, ali

ovim putem te molimo: prežali, ne žali više! Rekao si da si bio drug i sa Lukom i sa Nemanjom. Sa našim mučenikom više nećeš biti

jer je napustio ovozemaljski život, iako se za to nije pitao. Jesi li ti bio njegov drug ne znam, ali sa sigurnošću tvrdim da on jeste

tebi i mnogim drugim. Luka je bio kum kumu, brat bratu, drug drugu, bio je drug i nedrugu, nažalost. Takav je rođen, takav je bio.

Sa ubicom budi drug i dalje, neka ti je sa srećom. Za ubicom žali do mile volje, to je tvoje pravo i stvar lične emocije - poručio je Milić Mojaševiću.

Nemanja Vidmar je novembra 2017. godine pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu od 13 godina i pet meseci zatvora zbog ubistva

Luke Milića i nedozvoljenog držanja oružja.

Lokal izgoreo do temelja

U februaru 2026. godine lokal u kom se dogodila pucnjava, a u kom je kasnije kod Momčila Mojaševića pronađeno oružje iz kog je pucano, izgoreo je u požaru.

Vatra je u ranim večernjim časovima zahvatila sve delove ovog kafe bara pa je izgoreo do temelja.

Prema nezvaničnim saznanjima, uzrok požara bio je kvar na elektro-instalacijama, a u trenutku požara u lokalu se nalazio konobar i nekoliko gostiju.