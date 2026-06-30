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Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradusaslušana je Ž.Ž. (65) zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenim mrežama postavila objavu neistinitog sadržaja u vezi sa navodnim incidentima na festivalu "Music week".

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenoj odredi pritvor da ne bi ponovila krivično delo u kratkom vremenskom periodu.