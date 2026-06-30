Tužilaštvo je inače pokrenulo postupak zbog sumnje na širenje dezinformacija o festivalu "Music Week".
Hronika
TRAŽE PRITVOR ZA ŽENU KOJA JE OBJAVILA SNIMAK SA MUSIC WEEK-A! Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu, evo koje delo joj se stavlja na teret!
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Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradusaslušana je Ž.Ž. (65) zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenim mrežama postavila objavu neistinitog sadržaja u vezi sa navodnim incidentima na festivalu "Music week".
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenoj odredi pritvor da ne bi ponovila krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Krivičnom prijavom Ž.Ž. se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela Izazivanje panike i nereda.
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