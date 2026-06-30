Saši Vukoviću , koji se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića Baju , preminula je majka u Brčkom, što je potvrdio njegov branilac, beogradski advokat Ivan Simić.

- Tačno je da je mom klijentu preminula majka u Brčkom i on je tu vest primio u pritvoru. Ipak, zahtev sudu da mu se odobri prisustvo sahrani nismo podnosili, jer to ni sam moj klijent nije tražio. Saša je apsolutno svestan situacije u kojoj se nalazi i činjenice da mu, s obzirom na težinu dela i okolnosti, niko ne bi ni dozvolio napuštanje pritvora radi odlaska u Brčko - izjavio je Simić.