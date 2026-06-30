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Saši Vukoviću, koji se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića Baju, preminula je majka u Brčkom, što je potvrdio njegov branilac, beogradski advokat Ivan Simić.

Vuković je vest o smrti majke primio u pritvorskoj jedinici, gde se nalazi od trenutka hapšenja zbog teškog krivičnog dela za koje se tereti.

Advokat Ivan Simić potvrdio je ove navode i objasnio zbog čega zakonska procedura i zahtev za prisustvo sahrani u ovom slučaju nisu pokrenuti.

- Tačno je da je mom klijentu preminula majka u Brčkom i on je tu vest primio u pritvoru. Ipak, zahtev sudu da mu se odobri prisustvo sahrani nismo podnosili, jer to ni sam moj klijent nije tražio. Saša je apsolutno svestan situacije u kojoj se nalazi i činjenice da mu, s obzirom na težinu dela i okolnosti, niko ne bi ni dozvolio napuštanje pritvora radi odlaska u Brčko - izjavio je Simić.

Aleksandar Nešović
Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Saša Vuković je pod istragom zbog sumnje da je izvršio ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u elitnom beogradskom naselju Senjak.

Kurir.rs/Telegraf

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