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Teretna vozila koja su učestvovala u stravičnoj saobraćajnoj nezgodi na putu Irig–Ruma uklonjena su sa kolovoza, nakon sudara dva kamiona koji se dogodio jutros.

Do nesreće je došlo kada su se, iz za sada neutvrđenih razloga, sudarila dva teretna vozila, nakon čega se jedan kamion zapalio. Nažalost, vozač tog kamiona ostao je zaglavljen u kabini i smrtno je stradao.

Sudar kamiona na putu Irig - Ruma Foto: Kurir Televizija/Aleksandra Dražić

Vozač drugog kamiona zadobio je teške telesne povrede opasne po život i prevezen je na dalje lečenje.

Na mestu nesreće intervenisale su nadležne ekipe, a uklanjanje vozila trajalo je satima zbog težine udesa i posledica požara.

Tačan uzrok ove teške saobraćajne nezgode biće poznat nakon završetka istrage i obavljenog uviđaja.

Kurir.rs/RINA

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