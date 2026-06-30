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Povodom požara i poplave koji su se dana 15.06.2026. godine dogodili u delu TC „Enjub broj 227” u ulici Jurija Gagarina broj 211 na Novom Beogradu, formiran je predmet koji je i dalje u fazi predistražnog postupka, te je javno tužilaštvo do sada preduzelo sve neophodne dokazne radnje iz svoje nadležnosti.

Izvršen je uviđaj, izuzeti su materijalni tragovi i drugi dokazi, saslušana su lica od značaja i prikupljena je sva raspoloživa dokumentacija.

1/22 Vidi galeriju Požar u TC Enjub u Bloku 45 Foto: Kurir

- Takođe, u narednim danima očekuje se pisani nalaz i mišljenje komisije stalnih sudskih veštaka za oblast požara, eksplozija i havarija, diplomiranih inženjera mašinske i elektrotehničke struke, koji su obavili uviđaj na licu mesta, a koje će biti izrađeno u sklopu već izuzetih dokaza koje je tužilaštvo već prikupilo tokom vršenja uviđaja - navode u saopštenju i dodaju:

- Kako je deo lica mesta i dalje označen kao primarno žarište požara, uže ograničen i obezbeđen, i to u delu drugog sprata predmetne etaže, i kao takav se nalazi u stanju najvećeg oštećenja, zbog čega policijska patrola 24/7 časova obezbeđuje navedeni objekat, tužilaštvo je dalo nalog da policijski službenici nastave sa obezbeđivanjem objekta, što ujedno obuhvata i zaštitu imovine i lica od provala i krađa, kao i zaštitu lica, budući da se korišćenjem objekta dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, kao i bezbednost susednih objekata i okoline, sve dok predmetni objekat ponovo ne postane bezbedan za korišćenje.

Imajući u vidu da su vlasnici i zakupci lokala u TC „Enjub” angažovali punomoćnika i veštake koji će u narednim danima izvršiti procenu bezbednosti lokala u donjoj etaži s obzirom na prodor vode, te da će građevinski inspektor, u zavisnosti od nalaza i mišljenja, eventualno doneti novo rešenje kojim će se dozvoliti upotreba prizemlja u TC „Enjub”, javni tužilac je obavestio postupajućeg građevinskog inspektora da je potrebno da se tužilaštvo obavesti kada se steknu uslovi da se dozvoli upotreba bilo kog dela objekta u TC „Enjub”, kako bi veštaci koji su angažovani na utvrđivanju uzroka požara eventualno mogli još jednom izaći na lice mesta. Iz tog razloga, javno tužilaštvo neće iznositi bilo kakve pretpostavke niti odgovarati na pitanja koja podrazumevaju prejudiciranje činjenica koje tek treba da budu utvrđene stručnim veštačenjem. Svako drugačije postupanje bilo bi suprotno interesima predistražnog postupka i moglo bi ugroziti njegovo zakonito vođenje.

- Pitanje pristupa lokalima nije u nadležnosti javnog tužilaštva. Građevinski inspektor je vlasnike i zakupce upoznao sa radnjama koje su dužni da preduzmu radi stvaranja uslova za bezbedan pristup. Nakon ispunjenja tih uslova, javno tužilaštvo će, u koordinaciji sa nadležnim organima, omogućiti kontrolisani ulazak uz prisustvo policijskih službenika i dokumentovanje zatečenog stanja, kako bi se istovremeno zaštitili dokazi, imovina i bezbednost svih prisutnih - navode takođe.

Takođe, u navedenom lokalu postoje uginule životinje,što dovodi do neprijatnih mirisa iz pravca lokala u prizemlju, zbog čega je tužilaštvo obavestilo ZOO higijenu i dalo nalog policiji da obavesti nadležne inspekcije, veterinarsku i sanitarnu, da preduzmu mere i radnje iz svoje nadležnosti, onda kada za to budu postojali bezbednosni uslovi.