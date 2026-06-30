MISTERIJA AVIONSKE NESREĆE U FRANCUSKOJ U KOJOJ JE POGINUO SRBIN! Pogledajte uznemirujuće prizore nakon pada: "Nesreća deluje sasvim neobjašnjivo" (foto)
Prizori sa mesta nesreće kada je u Francuskoj pao mali turistički avion su, u najmanju ruku, stravične. Podsetimo, prekjuče je mali avion sa 12 mesta poleteo sa 11 putnika, među kojima su bili pilot, pet instruktora padobranstva i pet putnika koji su trebalo prvi put da iskuse skok padobranom.
Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro izjavio je da je pad civilnog aviona u blizini Nansija, u kojem je poginulo 11 ljudi, za sada "prilično neobjašnjiv" i da stručnjaci još nemaju odgovor šta je izazvalo tragediju.
Pokrenuta je krivična istraga, a slučaj istražuje i Biro za istrage i analize bezbednosti civilnog vazduhoplovstva (BEA). Iako nijedan scenario nije isključen, Tabaro je rekao da tokom obilaska mesta nesreće nije bilo elemenata koji bi ukazivali na zlonameran čin.
Avion se srušio oko 300 metara od piste tokom uvodnog leta u mestu Tomblen, nedaleko od Nansija. Ministar je ocenio da je reč o tragediji kakva se u francuskoj opštoj avijaciji nije dogodila gotovo tri decenije.
Kao što smo ranije pisali, instruktor padobranstva Filip Kovačević jedan je od stradalih, a ostali putnici bili su medicinski radnici, studentkinja, službenik zdravstvene službe, suprug farmaceutske tehničarke, kao i instruktori koji su ih pratili na letu.
- Najpotresniji detalj ove nesreće jeste činjenica da su članovi porodica i prijatelji stajali pored piste sa foto-aparatima i mobilnim telefonima, spremni da zabeleže trenutak poletanja i uzbuđenje svojih najmilijih. Umesto osmeha i uspomena, pred njihovim očima odigrala se katastrofa - pišu francuski mediji.
Prema prvim informacijama, avion je ubrzo nakon poletanja, na visini od svega nekoliko stotina metara, iznenada izgubio visinu i velikom brzinom pao na obližnju livadu.
- Očevici tvrde da je motor prestao da radi, dok pojedini stručnjaci smatraju da je pilot u poslednjim trenucima pokušavao da izbegne pad na kuće i prometne saobraćajnice u naseljenom delu - dodaju i ističu da je zbog toga izbegnuta još veća tragedija.
Avion tipa Pilatus poleteo je prekjuče 28. juna oko 11 časova sa aerodroma Nansi-Esej, ali se svega nekoliko stotina metara nakon poletanja srušio u travnato područje u blizini stambenih naselja u Tomblenu. Prema rečima francuskih zvaničnika, letelica je iznenada izgubila visinu i gotovo vertikalno pala na zemlju.
Tačan uzrok nesreće još nije poznat. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da je pad najverovatnije izazvao tehnički kvar, ali je naglasio da će konačne odgovore dati istraga.
Na mestu nesreće angažovani su pripadnici vazduhoplovne žandarmerije, istražitelji za vazdušni saobraćaj i stručnjaci za kriminalističku identifikaciju, dok će uzroke tragedije analizirati i Biro za istrage i analize bezbednosti civilnog vazduhoplovstva (BEA).