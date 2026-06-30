Avion tipa Pilatus poleteo je prekjuče 28. juna oko 11 časova sa aerodroma Nansi-Esej, ali se svega nekoliko stotina metara nakon poletanja srušio u travnato područje u blizini stambenih naselja u Tomblenu. Prema rečima francuskih zvaničnika, letelica je iznenada izgubila visinu i gotovo vertikalno pala na zemlju.

Tačan uzrok nesreće još nije poznat. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da je pad najverovatnije izazvao tehnički kvar, ali je naglasio da će konačne odgovore dati istraga.

Na mestu nesreće angažovani su pripadnici vazduhoplovne žandarmerije, istražitelji za vazdušni saobraćaj i stručnjaci za kriminalističku identifikaciju, dok će uzroke tragedije analizirati i Biro za istrage i analize bezbednosti civilnog vazduhoplovstva (BEA).