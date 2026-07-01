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Danas je došlo do lančanog sudara na putu Kovin - Smederevo. 

Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", vozila su pretrpela materijalnu štetu, ali trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Stvaraju se ogromni zastoji na ovoj deonici, a uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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