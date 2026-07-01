Na putu Kovin–Smederevo dogodio se lančani sudar u kojem je više vozila oštećeno. Na ovoj deonici stvaraju se velike gužve, a više detalja biće poznato nakon uviđaja
Saobraćajka
LANČANI SUDAR NA PUTU KOVIN - SMEDEREVO! Stvaraju se velike gužve (FOTO)
Slušaj vest
Danas je došlo do lančanog sudara na putu Kovin - Smederevo.
Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", vozila su pretrpela materijalnu štetu, ali trenutno stanje učesnika nije poznato.
Stvaraju se ogromni zastoji na ovoj deonici, a uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši