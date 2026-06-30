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Crnogorska policija traga za N. K. iz Kule i njegovim sunarodnikom Danilom Džekulićem, osumnjičenima za ubistvo Darka Veskovića zvanog Prika, u Beogradu 22. juna, koji su, kako se sumnja, na teritoriji Crne Gore.

To su saopštili iz Uprave policije, odakle su medijma dostavili fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje.

- Službenici Uprave policije preduzimaju intenzivne operativno – taktičke mere i radnje u cilju lociranja lica osumnjičenih za krivično delo teško ubistvo, izvršeno 22. juna 2026. godine na teritoriji Srbije - navodi se u saopštenju.

Foto: Uprava policije Crne Gore

- Radi se o dva lica, državljanima Republike Srbije, koji su, kako se sumnja, ilegalnim putem prebačena u Crnu Goru, a uz pomoć tri lica iz Rožaja koja su juče uhapšena na području Rožaja. Uprava policije apeluje na građane da, u cilju uspešnog lociranja osumnjičenih lica, pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje - navodi se u saopštenju policije.

Iz crnogorskog MUP kažu da ukoliko građani poseduju bilo kakva saznanja o njihovom kretanju ili mestu boravka, policija usmerava građane da prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, te da ukoliko se nađu u neposrednoj blizini ovih lica ili na istoj lokaciji sa njima, budu oprezni i da odmah obaveste policiju.