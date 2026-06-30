U zaseoku sela Bače kod Prokuplja žena je povređena dok je pokušavala da ugasi požar na otvorenom. Hitna pomoć pokušava da stigne do nje zbog nepristupačnog terena
Buktinja
DRAMA KOD PROKUPLJA Žena povređena u požaru, hitna pomoć se probijala do nje: Evo gde je došlo do buktinje!
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Tokom požara koji je izbio u jednom od zaseoka u selu Bace kod Prokuplja povređena je žena.
Prema prvim informacijama, ona je povređena dok je pokušala da ugasi požar koji je izbio na otvorenom.
Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplja pokušava da dođe do nje, s obzirom da je teren prilično neprohodan.
Kurir.rs
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