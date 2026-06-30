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Tokom požara koji je izbio u jednom od zaseoka u selu Bace kod Prokuplja povređena je žena.

Prema prvim informacijama, ona je povređena dok je pokušala da ugasi požar koji je izbio na otvorenom.

Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplja pokušava da dođe do nje, s obzirom da je teren prilično neprohodan.

Kurir.rs

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