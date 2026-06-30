U TC "Piramida" došlo je do obijanja i krađe u više lokala. Nadzorne kamere zabeležile su dvojicu mladića pre izvršenja dela, a policija radi na identifikaciji počinilaca
Snimak s nadzorne kamere
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Pre dve večeri, oko 3 časa u TC "Piramida" došlo je do obijanja i krađe u više lokala, a nadzorne kamere su uhvatile dvojicu mladića pre dela.
Naime, prema dostupnim informacijama koje je objavila Instagram stranica "nbgd.vesti", za sada nepoznata lica provalila su u nekoliko poslovnih prostora, nakon čega je pričinjena materijalna šteta.
- Na licu mesta obavljen je uviđaj, a slučaj je dokumentovan i snimcima sa nadzornih kamera - navodi se ispod podeljenog videa.
Policija nastavlja rad na identifikaciji počinilaca i utvrđivanju svih okolnosti događaja.
Trenutno nije poznato šta im je bio plen, kao ni kolika je šteta pričinjena.
Kurir.rs
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