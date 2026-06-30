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Pre dve večeri, oko 3 časa u TC "Piramida" došlo je do obijanja i krađe u više lokala, a nadzorne kamere su uhvatile dvojicu mladića pre dela. 

Naime, prema dostupnim informacijama koje je objavila Instagram stranica "nbgd.vesti", za sada nepoznata lica provalila su u nekoliko poslovnih prostora, nakon čega je pričinjena materijalna šteta.

- Na licu mesta obavljen je uviđaj, a slučaj je dokumentovan i snimcima sa nadzornih kamera - navodi se ispod podeljenog videa. 

Policija nastavlja rad na identifikaciji počinilaca i utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Trenutno nije poznato šta im je bio plen, kao ni kolika je šteta pričinjena. 

Kurir.rs

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