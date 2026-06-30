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Tokom popodnevnih sati došlo je do teške nezgode na Železničkoj stanici u Ovčar Banji kada je teško povređen mladić M.Z (20).

On je prvo prevezen u Opštu bolnicu u Čačku, a potom je doneta odluka da se hitno prebaci za Beograd.

- U pratnji Službe Hitne pomoći u Urgentno prijemnu služby OB Čačak dovezena je muška osoba 2006. godište povređena na pruzi u Ovčar Banji. Nakon inicijalnog zbrinjavanja pacijent primljen u Jedinicu intenzivnog lečenja, zbog zadobijenih povreda uz medicinsku pratnju upućen u tercijalnu zdravstvenu ustanovu Urgentni centar UKC Srbije - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode još uvek nisu poznati.

Iz Srbijavoza saopštili su da je saobraćaj zaustavljen jer se NN lice nalazilo na koloseku.

Vozovi su ponovo pokrenuti u 17:40 minuta, saopšteno je iz Srbijavoza.