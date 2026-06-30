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Rožajci Enes Nokić (45), Haris Mujević (26) i Aldin Mujević (34)uhapšenisu uCrnoj Gorizbog sumnje da su omogućili bekstvo i skrivanje osumnjičenima za ubistvoDarka Veskovića zvanog Prika, koji jeubijen 22. juna u kafiću u Kumodražu.

Nešto kasnije, crnogorska policija saopštila je da traga za za N. K. iz Kule i njegovim sunarodnikom iz Srbije Danilom Džekulićem, osumnjičenima za ubistvo Veskovića koji su, kako se sumnja, na teritoriji Crne Gore.

Apel policije

Crnogorska policija je medijima dostavila fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje.

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Danilo Džekulić Foto: Uprava policije Crne Gore

- Radi se o dva lica, državljanima Republike Srbije, koji su, kako se sumnja, ilegalnim putem prebačena u Crnu Goru, a uz pomoć tri lica iz Rožaja koja su juče uhapšena na području Rožaja. Uprava policije apeluje na građane da, u cilju uspešnog lociranja osumnjičenih lica, pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje - navodi se u saopštenju policije.

Iz crnogorskog MUP kažu da ukoliko građani poseduju bilo kakva saznanja o njihovom kretanju ili mestu boravka, policija usmerava građane da prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, te da ukoliko se nađu u neposrednoj blizini ovih lica ili na istoj lokaciji sa njima, budu oprezni i da odmah obaveste policiju.

"Prebacili" ih preko granice

Kako je ranije danas navedeno, trojica uhapšenih pomagača sumnjiče se da su izvršioce ubistva ilegalno prevezli iz Srbije u Rožaje, a potom ih odvezli i do Podgorice.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, identifikovana je kriminalna grupa za koju se sumnja da je omogućila skrivanje i bekstvo osumnjičenima za krivično delo teškoubistvo, a uhapšeni su po nalogu nadležnog tužioca.

- Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, slobode su lišeni E. N. (45), H. M. (26) i A. M. (34) iz Rožaja- saopštila je crnogorska Uprava policije.

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Foto: Uprava policije Crne Gore

Sumnja se da su se osumnjičeni udružili radi vršenja krivičnih dela, po prethodnom dogovoru i uz međusobno usklađeno delovanje, te organizovali aktivnosti usmerene na pružanje pomoći izvršiocima nakon izvršenog krivičnog dela, obezbeđujući im logističku podršku i stvarajući uslove za njihovo skrivanje i izbegavanje krivičnog gonjenja.

- Konkretno, E. N, H. M. i A. M. osumnjičeni su da su 22. juna 2026. godinesvojim vozilima omogućili ilegalan prelazak državne granice iz Republike Srbije u Crnu Goru dvojici osumnjičenih za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, van zvaničnog graničnog prelaza, na teritoriji opštine Rožaje, kao i da su narednog dana, 23. juna 2026. godine, organizovali njihov prevoz iz Rožaja do Podgorice, sa ciljem njihovog skrivanja i onemogućavanja njihovog otkrivanja i krivičnog gonjenja od strane nadležnih organa, čime su za sebe i druge članove grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist - saopšteno je.

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Ubijeni Vesković Foto: Društvene Mreže, Kurir

Policija jeidentifikovala više mesta na kojima su boravili osumnjičeni za ubistvoi izvršila preglede i pretrese više objekata i vozila.

Tom prilikom od uhapšenih su oduzeti pasoši Hrvatske, 50 komada puščane municije i tri automobila, koji će biti forenzički veštačeni.

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Foto: Uprava policije Crne Gore

Ubijeni Vesković je jedan od dvojice okrivljenih za ubistvoBlaža Đurovića, označenog kao pripadnika kavačkog klana, koje se dogodilo ispred njegove kuće na Dušanovcu u Beogradu, u martu 2018. godine.

Kurir.rs/RTCG

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