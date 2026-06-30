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Više javno tužilaštvo u Prokuplju postupajući po predlogu punomoćnika lica neosnovano lišenog slobode Bojana Stojanovića iz Voljčninca, opština Žitorađa, doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za ostvarenje prava na moralno zadovoljenje lica neosnovano lišenog slobode Bojana Stojanovića uz Voljčninca, odnosno zahtev da se u sredstvu javnog informisanja izda saopštenje o odluci iz koje proizilazi neosnovanost osude:

- OBAVEŠTAVA SE javnost da je protiv Bojana Stojanovića uz Voljčninca vođen krivični postupak zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 KZ. Navedeni krivični postupak pravnosnažno je okončan oslobađajućom presudom Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br.506/2024 od 15.05.2025. godine, kojom je preinačena presuda Višeg suda u Prokuplju K.br.4/23 od 20.05.2024. godine, te je tada okrivljeni B.S. iz okoline Žitorađe, starosti 47 godina, na osnovu člana 423 tačke 2 ZKP, oslobođen od optužbi da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stvaljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 Krivičnog zakonika.

Kako su tokom trajanja postupka u sredstvima javnog informisanja "Južne vesti" i "Kurir" objavljenje infromacije kojima je navedeno lice dovođeno u vezu sa izvršenjem predmetnog krivičnog dela, radi potpunog i istinitog informisanja javnosti objavljuje se ovo saopštenje o pravnosnažnom okončanju krivičnog postupka oslobađajućom presudom.

Shodno rečenom, ovo saopštenje objavljuje se na osnovu pravnosnažne sudske odluke kojom je usvojen zahtev za ostvarenje prava na moralno zadovoljenje lica neosnovano lišenog slobode Bojana Stojanovića uz Voljčninca, odnosno zahtev da se u sredstvu javnog informisanja izda saopštenje o odluci iz koje proizilazi neosnovanost osude.